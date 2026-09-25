Ambiente
Rifiuti: Regione Puglia Presenta “Spazio Ambiente”, format divulgativo su economia circolare e buone pratiche
Tre puntate per educare alla sostenibilità e condividere i modelli virtuosi della gestione dei rifiuti in Puglia
Trani - venerdì 25 settembre 2026 10.08
Educare alla gestione sostenibile delle risorse, raccontare i successi della raccolta differenziata in Puglia e valorizzare il rifiuto come risorsa. Sono questi i cardini di "Spazio Ambiente", il programma divulgativo in tre puntate promosso dall'Assessorato all'Ambiente e al Clima della Regione Puglia, presentato questa mattina nella cornice della Fiera del Levante dall'assessora regionale Debora Ciliento, dal direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Pompeo Colacicco, e dalla curatrice e conduttrice Stefania Santoro. L'iniziativa, realizzata dall'Associazione Culturale Produzione Italia ETS nell'ambito della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, nasce per ampliare la platea dei cittadini raggiunti dalle campagne regionali di sensibilizzazione: «Dopo esserci rivolti ai più piccoli con "La Puglia che fa la differenza!" insieme ad Antonio Stornaiolo, con "Spazio Ambiente" parliamo a un pubblico più vasto per mostrare una Puglia in cui la raccolta differenziata cresce e l'economia circolare si afferma concretamente – ha evidenziato l'assessora Debora Ciliento –. Abbiamo dato voce a istituzioni, imprenditori illuminati, mondo della ricerca, associazionismo e Forze dell'ordine impegnate nel contrasto ai reati ambientali e nelle bonifiche, affrontando temi cruciali con rigore e al contempo con la giusta freschezza per arrivare a tutti». «La gestione sostenibile dei rifiuti non è solo una faccenda burocratica o tecnologica, ma una pratica collettiva mirata a minimizzare l'uso di risorse scarse – ha spiegato il direttore del Dipartimento, Pompeo Colacicco –. Dobbiamo considerare lo scarto come materiale da riutilizzare lungo l'intero ciclo vitale, per lasciare alle future generazioni un ambiente migliore».
Il format si sviluppa in tre focus tematici, arricchiti da interviste in studio e reportage video:
Di seguito il comunicato stampa della Regione Puglia. "Spazio Ambiente", l'Assessorato regionale all'Ambiente e al Clima promuove il programma divulgativo in tre puntate per educare alla gestione sostenibile dei rifiuti e condividere le buone pratiche pugliesi
E' stato presentato questa mattina in Fiera del Levante dall'assessore all'Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, e dal direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, Pompeo Colacicco, il programma divulgativo in tre puntate "Spazio Ambiente", insieme alla curatrice e conduttrice Stefania Santoro. Il programma è stato promosso dall'Assessorato all'Ambiente e al Clima con il fine di diffondere e condividere buone pratiche sulla gestione sostenibile dei rifiuti e contro gli sprechi, informare su progetti di economia circolare, sulle bonifiche dei siti inquinati e sulle attività di contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti. La sua realizzazione è stata affidata all'Associazione Culturale Produzione Italia ETS ed è stato finanziato dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, nell'ambito di una Campagna di sensibilizzazione sull'importanza della riduzione e gestione ottimale dei rifiuti, inserita tra gli obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata con DGR n. 1670 del 27/11/2023. "Dopo esserci rivolti ai bambini con 'La Puglia che fa la differenza!' insieme ad Antonio Stornaiolo, con 'Spazio Ambiente', insieme a Stefania Santoro, ci rivolgiamo a un pubblico più ampio al quale vengono presentate le buone pratiche di gestione dei rifiuti presenti in Puglia – ha sottolineato l'assessore Ciliento -, dove la raccolta differenziata cresce e si afferma l'economia circolare, che rende il rifiuto una nuova risorsa. Abbiamo dato spazio alle istituzioni, a imprenditori illuminati, al mondo della ricerca e dell'associazionismo ambientalista e alle attività per il contrasto all'abbandono illegale dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati delle Forze dell'ordine e dei commissari straordinari. Grazie a un lavoro di squadra degli uffici regionali, della curatrice e dell'editore del programma, e alla disponibilità di tutti coloro che hanno raccontato le loro esperienze, abbiamo realizzato un programma di approfondimento ricco di contenuti e di spunti, affrontati con professionalità ma anche con la leggerezza di chi ha chiaro l'obiettivo di dover lanciare un messaggio ambientalista che arrivi a qualsiasi tipo di pubblico." "Spazio Ambiente rientra nelle attività di comunicazione e formazione alla sostenibilità promosse dal Dipartimento Ambiente, nell'ambito della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, che si compone di una serie di iniziative che ci aiuteranno a lasciare ai nostri figli un ecosistema in condizioni migliori di quelle in cui l'abbiamo trovato – ha detto il direttore Colacicco -. Disseminando buone pratiche sulla gestione sostenibile dei rifiuti si vuol sottolineare che non si tratta solo di un fatto tecnologico, di una questione burocratica e di un fascio di rapporti contrattuali, ma di una pratica collettiva che deve avere come obiettivo quello di minimizzare l'utilizzo delle risorse, che sono scarse, e di considerare il rifiuto non come uno scarto ma come materiale da riutilizzare per l'intero ciclo di vita." "Realizzare questo programma ha rappresentato un percorso ambizioso e sfidante – ha aggiunto Stefania Santoro - perché abbiamo voluto presentare tematiche ambientali importanti, spesso con grande rilevanza scientifica, in chiave semplice, dando una lettura accessibile al pubblico e alla cittadinanza. Abbiamo voluto dimostrare che la sostenibilità fa parte delle attività quotidiane che ognuno di noi compie. Spero che 'Spazio Ambiente' possa essere uno strumento per far conoscere realtà virtuose presenti sul nostro territorio e di esempio per azioni che convergono verso la sostenibilità"
Le tre puntate affrontano con ospiti in studio e contributi video le seguenti tematiche: Riduzione dei rifiuti e contrasto agli sprechi; Raccolta differenziata ed economia circolare; Bonifica delle aree contaminate e attività di contrasto all'abbandono illegale dei rifiuti. Sono visionabili sul sito della Regione Puglia al link https://www.regione.puglia.it/web/ambiente/-/-spazio-ambiente-l-assessorato-all-ambiente-e-al-clima-promuove-il-programma-divulgativo-in-tre-puntate-per-educare-alla-gestione-sostenibile-dei-rifiuti-e-condividere-le-buone-pratiche-pugliesi?redirect=%2Fweb%2Fambiente e i loro contenuti potranno essere condivisi, anche parzialmente, in particolare a scopo didattico, citando sempre la fonte.
Nella prima puntata, l'attore Antonio Stornaiolo presenta l'altra campagna di sensibilizzazione dell'Assessorato regionale all'Ambiente e al Clima, di cui è stato testimonial, destinata alle scuole primarie sulla raccolta differenziata e contro gli sprechi, dialogando con Antonio Spera, rappresentante dell'associazione Avanzi Popolo che si occupa di lotta allo spreco alimentare. Arricchiscono la puntata approfondimenti video sulle attività dell'associazione 2hands BAT che si occupa di pulizia delle spiagge dai rifiuti, dell'associazione Scartoff di Barletta che promuove progetti di educazione ambientale e artigianato sostenibile anche tramite il riuso degli scarti, e del Centro di coordinamento RAEE per il corretto smaltimento e recupero dei materiali elettrici e piccoli elettrodomestici. Un video contributo sui temi della raccolta differenziata e sulla sensibilità dei più giovani verso le tematiche di tutela ambientale viene fornito dalla presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale, Loredana Capone.
Nella seconda puntata è proprio l'assessore regionale all'Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, a dialogare con la presidente dell'Anci Puglia, Fiorenza Pascazio, sulle buone pratiche per una raccolta differenziata efficace, punto di partenza fondamentale per attivare il circuito virtuoso dell'economia circolare. In un video il sindaco di Monopoli, Angelo Annese, Comune capofila dell'AROBA8, riflette sull'importante risultato conseguito insieme agli altri tre Comuni (Mola di Bari, Polignano a Mare e Conversano) nella raccolta differenziata, tanto da aver raggiunto percentuali vicine al 78%. Buoni esempi di economia circolare vengono proposti dai contributi video sul progetto GreenLife4Seas coordinato dal Politecnico di Bari, in partnership tra gli altri con la Direzione Marittima di Puglia e Basilicata Jonica, per il recupero e il riutilizzo dei gusci di mitili come "materie prime seconde" per le costruzioni, e sull'attività del Polo tecnologico "KmetroVerde", realizzato dalla società Sistemi Energetici SpA grazie anche a finanziamenti PIA regionali e del PNRR a Borgo Cervaro (Foggia), dove viene gestito un impianto di biogas/biometano, si sviluppano processi e tecnologie innovativi per le energie rinnovabili e la produzione di idrogeno verde ed è in via di realizzazione l'impianto per il riciclo dei RAEE. In chiusura una riflessione sull'importanza della difesa dell'ambiente contro ogni forma di inquinamento della presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale, Loredana Capone. Più tecnici i contenuti della terza puntata che vede in studio Vito Uricchio, commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, e il tenente colonnello Nino Tarantino, subcommissario di Governo per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, che illustrano le attività messe concretamente in campo negli ultimi anni per la bonifica di siti contaminati in Puglia. I contributi video vertono sulle attività di presidio e controllo del territorio pugliese contro l'abbandono illecito dei rifiuti messe in campo dai Carabinieri del NOE e dalla Guardia di Finanza, che con la Regione hanno da tempo sottoscritto un Accordo per la tutela ambientale. Il direttore dell'Arpa Puglia Vito Bruno illustra le attività scientifiche di supporto alle bonifiche e al controllo della qualità del suolo, delle acque e dell'aria.
Il format si sviluppa in tre focus tematici, arricchiti da interviste in studio e reportage video:
- Riduzione dei rifiuti e contrasto allo spreco: con Antonio Stornaiolo, Antonio Spera (Avanzi Popolo), la presidente della Commissione Ambiente Loredana Capone e le testimonianze virtuose delle associazioni 2hands BAT, Scartoff e del Centro di coordinamento RAEE.
- Differenziata ed economia circolare: un confronto tra l'assessora Ciliento e la presidente di Anci Puglia Fiorenza Pascazio, con il caso virtuoso dell'AROBA8 (Monopoli capofila al 78% di differenziata) e progetti all'avanguardia come GreenLife4Seas (recupero di gusci di mitili per l'edilizia) e il Polo tecnologico "KmetroVerde" a Foggia.
- Bonifiche e contrasto agli illeciti: un approfondimento con il commissario straordinario per Taranto Vito Uricchio, il subcommissario Nino Tarantino, le attività di controllo di Carabinieri del NOE e Guardia di Finanza, oltre al supporto scientifico di ARPA Puglia con il direttore Vito Bruno.
Di seguito il comunicato stampa della Regione Puglia. "Spazio Ambiente", l'Assessorato regionale all'Ambiente e al Clima promuove il programma divulgativo in tre puntate per educare alla gestione sostenibile dei rifiuti e condividere le buone pratiche pugliesi
E' stato presentato questa mattina in Fiera del Levante dall'assessore all'Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, e dal direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, Pompeo Colacicco, il programma divulgativo in tre puntate "Spazio Ambiente", insieme alla curatrice e conduttrice Stefania Santoro. Il programma è stato promosso dall'Assessorato all'Ambiente e al Clima con il fine di diffondere e condividere buone pratiche sulla gestione sostenibile dei rifiuti e contro gli sprechi, informare su progetti di economia circolare, sulle bonifiche dei siti inquinati e sulle attività di contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti. La sua realizzazione è stata affidata all'Associazione Culturale Produzione Italia ETS ed è stato finanziato dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, nell'ambito di una Campagna di sensibilizzazione sull'importanza della riduzione e gestione ottimale dei rifiuti, inserita tra gli obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata con DGR n. 1670 del 27/11/2023. "Dopo esserci rivolti ai bambini con 'La Puglia che fa la differenza!' insieme ad Antonio Stornaiolo, con 'Spazio Ambiente', insieme a Stefania Santoro, ci rivolgiamo a un pubblico più ampio al quale vengono presentate le buone pratiche di gestione dei rifiuti presenti in Puglia – ha sottolineato l'assessore Ciliento -, dove la raccolta differenziata cresce e si afferma l'economia circolare, che rende il rifiuto una nuova risorsa. Abbiamo dato spazio alle istituzioni, a imprenditori illuminati, al mondo della ricerca e dell'associazionismo ambientalista e alle attività per il contrasto all'abbandono illegale dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati delle Forze dell'ordine e dei commissari straordinari. Grazie a un lavoro di squadra degli uffici regionali, della curatrice e dell'editore del programma, e alla disponibilità di tutti coloro che hanno raccontato le loro esperienze, abbiamo realizzato un programma di approfondimento ricco di contenuti e di spunti, affrontati con professionalità ma anche con la leggerezza di chi ha chiaro l'obiettivo di dover lanciare un messaggio ambientalista che arrivi a qualsiasi tipo di pubblico." "Spazio Ambiente rientra nelle attività di comunicazione e formazione alla sostenibilità promosse dal Dipartimento Ambiente, nell'ambito della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, che si compone di una serie di iniziative che ci aiuteranno a lasciare ai nostri figli un ecosistema in condizioni migliori di quelle in cui l'abbiamo trovato – ha detto il direttore Colacicco -. Disseminando buone pratiche sulla gestione sostenibile dei rifiuti si vuol sottolineare che non si tratta solo di un fatto tecnologico, di una questione burocratica e di un fascio di rapporti contrattuali, ma di una pratica collettiva che deve avere come obiettivo quello di minimizzare l'utilizzo delle risorse, che sono scarse, e di considerare il rifiuto non come uno scarto ma come materiale da riutilizzare per l'intero ciclo di vita." "Realizzare questo programma ha rappresentato un percorso ambizioso e sfidante – ha aggiunto Stefania Santoro - perché abbiamo voluto presentare tematiche ambientali importanti, spesso con grande rilevanza scientifica, in chiave semplice, dando una lettura accessibile al pubblico e alla cittadinanza. Abbiamo voluto dimostrare che la sostenibilità fa parte delle attività quotidiane che ognuno di noi compie. Spero che 'Spazio Ambiente' possa essere uno strumento per far conoscere realtà virtuose presenti sul nostro territorio e di esempio per azioni che convergono verso la sostenibilità"
Le tre puntate affrontano con ospiti in studio e contributi video le seguenti tematiche: Riduzione dei rifiuti e contrasto agli sprechi; Raccolta differenziata ed economia circolare; Bonifica delle aree contaminate e attività di contrasto all'abbandono illegale dei rifiuti. Sono visionabili sul sito della Regione Puglia al link https://www.regione.puglia.it/web/ambiente/-/-spazio-ambiente-l-assessorato-all-ambiente-e-al-clima-promuove-il-programma-divulgativo-in-tre-puntate-per-educare-alla-gestione-sostenibile-dei-rifiuti-e-condividere-le-buone-pratiche-pugliesi?redirect=%2Fweb%2Fambiente e i loro contenuti potranno essere condivisi, anche parzialmente, in particolare a scopo didattico, citando sempre la fonte.
Nella prima puntata, l'attore Antonio Stornaiolo presenta l'altra campagna di sensibilizzazione dell'Assessorato regionale all'Ambiente e al Clima, di cui è stato testimonial, destinata alle scuole primarie sulla raccolta differenziata e contro gli sprechi, dialogando con Antonio Spera, rappresentante dell'associazione Avanzi Popolo che si occupa di lotta allo spreco alimentare. Arricchiscono la puntata approfondimenti video sulle attività dell'associazione 2hands BAT che si occupa di pulizia delle spiagge dai rifiuti, dell'associazione Scartoff di Barletta che promuove progetti di educazione ambientale e artigianato sostenibile anche tramite il riuso degli scarti, e del Centro di coordinamento RAEE per il corretto smaltimento e recupero dei materiali elettrici e piccoli elettrodomestici. Un video contributo sui temi della raccolta differenziata e sulla sensibilità dei più giovani verso le tematiche di tutela ambientale viene fornito dalla presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale, Loredana Capone.
Nella seconda puntata è proprio l'assessore regionale all'Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, a dialogare con la presidente dell'Anci Puglia, Fiorenza Pascazio, sulle buone pratiche per una raccolta differenziata efficace, punto di partenza fondamentale per attivare il circuito virtuoso dell'economia circolare. In un video il sindaco di Monopoli, Angelo Annese, Comune capofila dell'AROBA8, riflette sull'importante risultato conseguito insieme agli altri tre Comuni (Mola di Bari, Polignano a Mare e Conversano) nella raccolta differenziata, tanto da aver raggiunto percentuali vicine al 78%. Buoni esempi di economia circolare vengono proposti dai contributi video sul progetto GreenLife4Seas coordinato dal Politecnico di Bari, in partnership tra gli altri con la Direzione Marittima di Puglia e Basilicata Jonica, per il recupero e il riutilizzo dei gusci di mitili come "materie prime seconde" per le costruzioni, e sull'attività del Polo tecnologico "KmetroVerde", realizzato dalla società Sistemi Energetici SpA grazie anche a finanziamenti PIA regionali e del PNRR a Borgo Cervaro (Foggia), dove viene gestito un impianto di biogas/biometano, si sviluppano processi e tecnologie innovativi per le energie rinnovabili e la produzione di idrogeno verde ed è in via di realizzazione l'impianto per il riciclo dei RAEE. In chiusura una riflessione sull'importanza della difesa dell'ambiente contro ogni forma di inquinamento della presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale, Loredana Capone. Più tecnici i contenuti della terza puntata che vede in studio Vito Uricchio, commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, e il tenente colonnello Nino Tarantino, subcommissario di Governo per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, che illustrano le attività messe concretamente in campo negli ultimi anni per la bonifica di siti contaminati in Puglia. I contributi video vertono sulle attività di presidio e controllo del territorio pugliese contro l'abbandono illecito dei rifiuti messe in campo dai Carabinieri del NOE e dalla Guardia di Finanza, che con la Regione hanno da tempo sottoscritto un Accordo per la tutela ambientale. Il direttore dell'Arpa Puglia Vito Bruno illustra le attività scientifiche di supporto alle bonifiche e al controllo della qualità del suolo, delle acque e dell'aria.