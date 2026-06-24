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Depuratore di Trani, sopralluogo dell’assessore Ciliento: in arrivo interventi contro i cattivi odori

Esclusi malfunzionamenti dell’impianto, previste opere per ridurre le emissioni odorigene e migliorare la qualità dell’aria

Trani - mercoledì 24 giugno 2026 18.48
Questa mattina l'assessore regionale all'Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, ha effettuato un sopralluogo al depuratore di Trani insieme ai tecnici di Acquedotto Pugliese per verificare la situazione relativa alla diffusione di cattivi odori dall'impianto, denunciata dai residenti della zona Trani Nord.

Aqp ha assicurato che, nonostante le tempestive verifiche effettuate abbiano escluso il cattivo funzionamento dell'impianto, provvederà ad avviare interventi finalizzati al miglioramento dell'impatto odorigeno e alla pulizia delle vasche. Si tratta di azioni che mirano a ridurre il potenziale di emissioni odorigene alla fonte, migliorare il trattamento dell'aria e potenziare il sistema di monitoraggio. Gli interventi, per i quali sono state individuate le risorse, verranno realizzati nel breve e medio periodo e completeranno le attività avviate nel 2025 con la manutenzione della vasca di ossidazione, il cuore del trattamento biologico.

"Ringrazio Aqp per la proficua interlocuzione avviata, che ci ha permesso di trovare insieme soluzioni per intervenire nell'interesse della comunità che sta da tempo sopportando i cattivi odori – ha detto l'assessore Ciliento -. Sicuramente la vicinanza di un impianto per il trattamento rifiuti crea ulteriori problemi di carattere ambientale, ed è anche per questo che si deve intervenire quanto prima sul depuratore con opere che potranno garantire una migliore qualità dell'aria e la mitigazione odorigena."
Sopralluogo al depuratore di TraniSopralluogo al depuratore di TraniSopralluogo al depuratore di TraniSoprallSoprall
  • Debora Ciliento
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