Protezione civile, stanziati fondi per convenzioni con le associazioni di volontariato

La Giunta ha approvato la variazione di bilancio con cui si autorizza il prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste di € 1.728.500,00, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle Convenzioni per la Campagna AIB e per il rischio idraulico e idrogeologico 2026."Abbiamo approvato in Giunta l'atto necessario agli uffici per procedere con le determinazioni di impegno di spesa, al fine di sbloccare la sottoscrizione delle Convenzioni con le associazioni di volontariato di Protezione civile e garantire loro i contributi a copertura delle spese sostenute, tra cui la gestione dei mezzi e delle attrezzature e per il carburante - dichiara l'assessore alla Gestione delle Emergenze, Debora Ciliento -. Come garantito ai Coordinamenti provinciali delle Associazioni di volontariato e dei Gruppi comunali di Protezione civile della Regione Puglia, i percorsi contabili di urgenza sono stati attivati celermente. Spero che questo riporti serenità e fiducia in un sistema, come quello della Protezione civile, che si fonda sulla collaborazione, il dialogo e il confronto."Ringrazio il Dipartimento e la Sezione Protezione civile per essersi impegnati a trovare soluzioni contabili percorribili nell'immediato – conclude l'assessore -. E ancora una volta ringrazio i volontari per il loro impegno e per il fondamentale supporto che hanno sempre dato e che stanno dando in questa Campagna AIB, che sta richiedendo grandi sforzi da parte di tutti".