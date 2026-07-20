Il Tribunale per i Minorenni di Bari
Il Tribunale per i Minorenni di Bari
Cronaca

Finisce un calvario durato 6 anni: "bambina in affido" restituita alla mamma

La decisione del Tribunale per i Minorenni di Bari: revocato l'affido ai Servizi Sociali del Comune di Giovinazzo

Trani - lunedì 20 luglio 2026 07.01
Una bambina che viveva con la madre, una 38enne di Terlizzi, è stata assegnata «in via definitiva» alla donna dopo che per 6 anni era stata affidata al Comune di Giovinazzo. Il giudizio del Tribunale per i Minorenni di Bari ha ordinato la «revoca dell'affido della minore ai Servizi Sociali», affidando la bambina «alla genitrice».

Il calvario è terminato: un decreto della presidente Francesca Stilla ha stabilito di «incaricare il servizio sociale di promuovere la ripresa della frequentazione della minore con il padre (un 48enne di Trani e residente a Giovinazzo), ove richiesto dalla minore». I fatti risalgono al 2020, quando il Tribunale «affidava la minore», 11 anni di Corato, «al servizio sociale di Giovinazzo per collocarla dalla genitrice, sospendeva il padre dalla responsabilità genitoriale sulla figlia e vietata i contatti».

La donna, assistita nel lungo percorso dall'avvocato Roberto La Grasta, ha potuto riabbracciare sua figlia dopo un lungo periodo di affidamento iniziato nel 2020 e poi confermato dal Tribunale nel 2021. Gli uffici comunali hanno accertato dei «buoni riscontri» e con una relazione «hanno dato atto degli interventi realizzati in favore della minore e della genitrice», mostrando anche «la perdurante altalenanza dei rapporti tra il padre - poi condannato per sottrazione di minori - e la figlia».

Anche il Servizio Sociale del Comune di Molfetta, attuale città della minore, ha riferito «delle sue buone condizioni di vita e del solido legame con la madre». Una serie di «risultanze istruttorie» che hanno evidenziato le buone capacità genitoriali della madre e il crescente miglioramento delle condizioni di vita della minore».
  • Roberto La Grasta
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