Fondazione SECA- Trani | Cinema Fuori Museo: stasera in Via Porta Vassalla si proietta “Il pianeta delle scimmie”

Luogo: Via Porta Vassalla (alle spalle della Cattedrale) – Trani

Via Porta Vassalla (alle spalle della Cattedrale) – Trani Orario d'inizio: ore 21.00

ore 21.00 Biglietto d'ingresso: € 5,00

€ 5,00 Modalità d'acquisto: I biglietti possono essere acquistati direttamente presso il Polo Museale di Trani (la cui biglietteria aprirà mezz'ora prima dell'orario di proiezione, alle 20.30) oppure comodi online sul circuito www.diyticket.it.

La grande arena all'aperto disi prepara a vivere uno degli appuntamenti più iconici della sua stagione estiva. Questa sera,, a partire dalle, la suggestiva via Porta Vassalla — incastonata proprio alle spalle della maestosa Cattedrale di Trani e a due passi dal mare — farà da cornice alla proiezione di un autentico capolavoro della storia del cinema:(Planet of the Apes), diretto nel 1968 da Franklin J. Schaffner e interpretato da un monumentale Charlton Heston. L'iniziativa, promossa dallain collaborazione con, chiude il ciclo dei "Giovedì Cult" offrendo al pubblico non soltanto una serata di grande intrattenimento, ma una profonda riflessione filosofica e sociale.Uscito nelle sale nel 1968 e tratto dall'omonimo romanzo di Pierre Boulle, Il pianeta delle scimmie racconta la storia dell'astronauta George Taylor che, a seguito di un atterraggio d'emergenza, si ritrova disperso su un pianeta sconosciuto e ostile. In questo mondo rovesciato, la scala evolutiva appare drammaticamente capovolta: le scimmie sono diventate la specie dominante, dotata di parola, cultura e una rigida struttura sociale, mentre gli esseri umani sono ridotti allo stato selvaggio, muti e perseguitati.Attraverso una narrazione incalzante e uno dei colpi di scena più celebri e sconvolgenti della storia della settima arte, la pellicola di Schaffner mette radicalmente in discussione il concetto stesso di "civiltà", affrontando temi di straordinaria attualità come il fanatismo dogmatico, il rischio dell'autodistruzione atomica e il rapporto tra l'uomo e la natura.L'appuntamento è per questa sera negli spazi retrostanti la Cattedrale, dove la brezza marina incontra la magia del grande schermo.Per ulteriori dettagli e informazioni sull'evento è possibile contattare la Fondazione S.E.C.A. al numero di telefonoo via e-mail all'indirizzo