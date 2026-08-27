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Fondazione SECA "Cinema Fuori Museo" Trani
Spettacolo

Fondazione SECA- Trani | Cinema Fuori Museo: stasera in Via Porta Vassalla si proietta “Il pianeta delle scimmie”

Alle 21.00 in scena il celebre film del 1968 con Charlton Heston: un classico senza tempo tra Cattedrale e mare

Trani - giovedì 27 agosto 2026 17.49
La grande arena all'aperto di Cinema Fuori Museo – Tra Cattedrale e Mare si prepara a vivere uno degli appuntamenti più iconici della sua stagione estiva. Questa sera, giovedì 27 agosto 2026, a partire dalle ore 21.00, la suggestiva via Porta Vassalla — incastonata proprio alle spalle della maestosa Cattedrale di Trani e a due passi dal mare — farà da cornice alla proiezione di un autentico capolavoro della storia del cinema: Il pianeta delle scimmie (Planet of the Apes), diretto nel 1968 da Franklin J. Schaffner e interpretato da un monumentale Charlton Heston. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione S.E.C.A. in collaborazione con Canudo ETS, chiude il ciclo dei "Giovedì Cult" offrendo al pubblico non soltanto una serata di grande intrattenimento, ma una profonda riflessione filosofica e sociale.

Un classico intramontabile che interroga l'umanità
Uscito nelle sale nel 1968 e tratto dall'omonimo romanzo di Pierre Boulle, Il pianeta delle scimmie racconta la storia dell'astronauta George Taylor che, a seguito di un atterraggio d'emergenza, si ritrova disperso su un pianeta sconosciuto e ostile. In questo mondo rovesciato, la scala evolutiva appare drammaticamente capovolta: le scimmie sono diventate la specie dominante, dotata di parola, cultura e una rigida struttura sociale, mentre gli esseri umani sono ridotti allo stato selvaggio, muti e perseguitati.
Attraverso una narrazione incalzante e uno dei colpi di scena più celebri e sconvolgenti della storia della settima arte, la pellicola di Schaffner mette radicalmente in discussione il concetto stesso di "civiltà", affrontando temi di straordinaria attualità come il fanatismo dogmatico, il rischio dell'autodistruzione atomica e il rapporto tra l'uomo e la natura.

Informazioni e Biglietteria
L'appuntamento è per questa sera negli spazi retrostanti la Cattedrale, dove la brezza marina incontra la magia del grande schermo.
  • Luogo: Via Porta Vassalla (alle spalle della Cattedrale) – Trani
  • Orario d'inizio: ore 21.00
  • Biglietto d'ingresso: € 5,00
  • Modalità d'acquisto: I biglietti possono essere acquistati direttamente presso il Polo Museale di Trani (la cui biglietteria aprirà mezz'ora prima dell'orario di proiezione, alle 20.30) oppure comodi online sul circuito www.diyticket.it.
Per ulteriori dettagli e informazioni sull'evento è possibile contattare la Fondazione S.E.C.A. al numero di telefono 0883.58.24.70 o via e-mail all'indirizzo info@fondazioneseca.it
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