Fondazione S.E.C.A. presenta il docufilm
Fondazione S.E.C.A. presenta il docufilm "Irascibili - nel bene e nel male"
Speciale

Fondazione S.E.C.A. presenta il docufilm "Irascibili - nel bene e nel male" al Polo Museale di Trani

Domani 04 luglio dalle ore 19:30, il racconto intimo e potente di uno storico gruppo di tifosi, tra memoria, identità e senso di comunità

Trani - venerdì 3 luglio 2026 18.05 Comunicato Stampa
La Fondazione S.E.C.A. presenta, presso la Sala Conferenze del Polo Museale di Trani, la proiezione del docufilm "Irascibili – Nel Bene e Nel Male", un'opera cinematografica indipendente firmata dai registi e autori Luca D'Angelo e Francesco Lamanna. L'appuntamento è fissato per sabato 4 luglio alle ore 19:30.

PROIEZIONE DOCUFILM "Irascibili - nel bene e nel male"
Tutto nasce dal suono. Dal suono remoto dell'universo, attraverso gli elementi della Terra, fino al primo respiro di un bambino. Poi arrivano le città: ciascuna con una voce propria, fatta di mare, strade, campane, motori, silenzi e persone. A Trani, quella voce conduce al bar di Lucio, luogo di ritrovo di una comunità che da decenni vive attorno agli stessi colori. Si chiamano Irascibili.

Attraverso le storie di Nino, Damiano, Lino e Fabio, Irascibili – Nel Bene e Nel Male entra in un mondo spesso raccontato da lontano e raramente ascoltato da vicino. Tra ricordi, sacrifici, cori, amicizie e nuove generazioni, il film osserva ciò che accade fuori dai novanta minuti: un gruppo di amici che continua a scegliere di esserci, anche quando sarebbe più facile smettere.

Un documentario sul suono di una città e sulle persone che hanno scelto di custodirne la voce. Irascibili – Nel Bene e Nel Male racconta lo storico gruppo ultras di Trani, attraversandone il passato, il presente e il futuro. Il film parte dalla città e dal suo paesaggio sonoro per entrare gradualmente nella vita dei protagonisti: Nino, una delle figure storiche del gruppo; Damiano, che racconta il rapporto tra la curva e il suo passato difficile; Lino, custode della memoria del gruppo e attento al suo futuro; Fabio, lanciacori e testimone di una passione tramandata anche ai figli. Le loro storie rivelano una comunità costruita su presenza, lealtà e fratellanza.

La curva diventa un luogo in cui le differenze sociali si annullano, dove si condivide ciò che si ha e dove l'appartenenza non dipende dal risultato. Nel finale, il film rinuncia a ogni artificio: rallenta, lascia cadere la musica e affida il racconto alle voci e ai volti dei protagonisti. Perché alcune realtà non possono essere raccontate dall'esterno: possono soltanto essere ascoltate. Ma Irascibili – Nel Bene e Nel Male non guarda soltanto a ciò che è stato. Guarda anche alle nuove generazioni e ai gruppi che oggi animano la curva tranese: parte viva di una storia comune che continua a trasformarsi, a crescere e a essere scritta.
  • Luca D'Angelo - Regia, fotografia, interviste e montaggio
Film maker e fotografo italiano, nei suoi lavori racconta persone, luoghi e comunità attraverso un linguaggio visivo intimo e osservazionale, con particolare attenzione alla memoria, all'identità e ai legami umani. Per questo progetto ha curato la regia, la direzione della fotografia, le interviste, la costruzione narrativa e il montaggio.
Instagram @lucadangelostudio
  • Francesco Lamanna - Idea originale e collaborazione allo sviluppo
Autore dell'idea da cui è nato il documentario, ha collaborato attivamente allo sviluppo del progetto, alla ricerca dei protagonisti e dei luoghi, ai sopralluoghi e alla realizzazione delle interviste. Ha curato gli aspetti organizzativi, legali e la fitta rete di relazioni con la comunità degli Irascibili, offrendo un costante confronto creativo durante tutta la produzione.

La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare a una serata speciale dedicata all'appartenenza, alla memoria e alla storia della comunità tranese. Ingresso libero. Per informazioni Fondazione S.E.C.A.: tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it
  • Fondazione Seca
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