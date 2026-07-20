Spettacolo
Fondazione S.E.C.A. | Cinema sotto le stelle di Trani: al via la rassegna "Cinema Fuori Museo" tra Cattedrale e Mare
L’estate tranese si tinge delle atmosfere magiche del grande schermo
Trani - lunedì 20 luglio 2026 6.52
L'estate tranese si tinge delle atmosfere magiche del grande schermo. La Fondazione S.E.C.A., in collaborazione con Canudo ETS, presenta "Cinema Fuori Museo - Tra Cattedrale e Mare", una straordinaria rassegna cinematografica che animerà le serate estive dal 28 luglio al 27 agosto 2026. La splendida cornice di Via Porta Vassalla, situata proprio alle spalle della maestosa Cattedrale di Trani, si trasformerà in un'arena cinematografica all'aperto, offrendo agli spettatori un viaggio d'autore tra capolavori senza tempo, cult intergenerazionali e imperdibili sonorizzazioni dal vivo. La programmazione si articola in tre appuntamenti fissi settimanali (martedì, mercoledì e giovedì), ciascuno dedicato a un filone tematico ben preciso, per poi chiudersi a fine agosto con due serate speciali dedicate al connubio tra musica e immagini in movimento.
Il Programma della Rassegna
MARTEDÌ NERO. Il secondo giorno della settimana è dedicato alle atmosfere fumose, alla suspense e ai grandi maestri del thriller, del noir e del genere drammatico:
Informazioni Utili per il Pubblico
Contatti Fondazione S.E.C.A.: Tel. 0883.582470 | Email: info@fondazioneseca.it
Il Programma della Rassegna
MARTEDÌ NERO. Il secondo giorno della settimana è dedicato alle atmosfere fumose, alla suspense e ai grandi maestri del thriller, del noir e del genere drammatico:
- 28 Luglio: Rapina a mano armata (1956) – regia di Stanley Kubrick
- 11 Agosto: La morte corre sul fiume (1955) – regia di Charles Laughton
- 18 Agosto: L'infernale Quinlan (1958) – regia di Orson Welles
- 25 Agosto: La donna che visse due volte (1958) – regia di Alfred Hitchcock
- 29 Luglio: Blow-Up (1966) – regia di Michelangelo Antonioni
- 12 Agosto: Sbatti il mostro in prima pagina (1972) – regia di Marco Bellocchio
- 19 Agosto: Orfeo (2025) – regia di Virgilio Villoresi
- 26 Agosto: Duse (2025) – regia di Pietro Marcello
- 30 Luglio: Monty Python (1983) – regia di Terry Jones
- 13 Agosto: Fahrenheit 451 (1966) – regia di François Truffaut
- 20 Agosto: Zelig (1983) – regia di Woody Allen
- 27 Agosto: Il pianeta delle scimmie (1968) – regia di Franklin J. Schaffner
- Venerdì 28 Agosto: Il gabinetto del dottor Caligari (1920) – regia di Robert Wiene (Sonorizzazione a cura di: Edison Studio)
- Sabato 29 Agosto: Secondo la legge (1926) – regia di Lev Vladimirovič Kulešov (Sonorizzazione a cura di: Spaccamenti, Moro e Cauduro)
Informazioni Utili per il Pubblico
- Orario: Inizio delle proiezioni alle ore 21.00
- Location: Via Porta Vassalla (alle spalle della Cattedrale) – Trani
- Costo Biglietto: € 5,00 per le proiezioni dal 28 luglio al 27 agosto. Le serate Sonimage del 28 e 29 agosto sono invece a ingresso gratuito.
- Prevendite: I biglietti sono disponibili fisicamente presso il Polo Museale di Trani oppure online sul sito www.diyticket.it.
Contatti Fondazione S.E.C.A.: Tel. 0883.582470 | Email: info@fondazioneseca.it