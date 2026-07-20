Fondazione S.E.C.A. | Cinema sotto le stelle di Trani: al via la rassegna "Cinema Fuori Museo" tra Cattedrale e Mare

28 Luglio: Rapina a mano armata (1956) – regia di Stanley Kubrick

Rapina a mano armata (1956) – regia di Stanley Kubrick 11 Agosto: La morte corre sul fiume (1955) – regia di Charles Laughton

La morte corre sul fiume (1955) – regia di Charles Laughton 18 Agosto: L'infernale Quinlan (1958) – regia di Orson Welles

L'infernale Quinlan (1958) – regia di Orson Welles 25 Agosto: La donna che visse due volte (1958) – regia di Alfred Hitchcock

29 Luglio: Blow-Up (1966) – regia di Michelangelo Antonioni

Blow-Up (1966) – regia di Michelangelo Antonioni 12 Agosto: Sbatti il mostro in prima pagina (1972) – regia di Marco Bellocchio

Sbatti il mostro in prima pagina (1972) – regia di Marco Bellocchio 19 Agosto: Orfeo (2025) – regia di Virgilio Villoresi

Orfeo (2025) – regia di Virgilio Villoresi 26 Agosto: Duse (2025) – regia di Pietro Marcello

30 Luglio: Monty Python (1983) – regia di Terry Jones

Monty Python (1983) – regia di Terry Jones 13 Agosto: Fahrenheit 451 (1966) – regia di François Truffaut

Fahrenheit 451 (1966) – regia di François Truffaut 20 Agosto: Zelig (1983) – regia di Woody Allen

Zelig (1983) – regia di Woody Allen 27 Agosto: Il pianeta delle scimmie (1968) – regia di Franklin J. Schaffner

Venerdì 28 Agosto: Il gabinetto del dottor Caligari (1920) – regia di Robert Wiene ( Sonorizzazione a cura di: Edison Studio)

Il gabinetto del dottor Caligari (1920) – regia di Robert Wiene ( Edison Studio) Sabato 29 Agosto: Secondo la legge (1926) – regia di Lev Vladimirovič Kulešov (Sonorizzazione a cura di: Spaccamenti, Moro e Cauduro)

Orario: Inizio delle proiezioni alle ore 21.00

Inizio delle proiezioni alle ore Location: Via Porta Vassalla (alle spalle della Cattedrale) – Trani

Via Porta Vassalla (alle spalle della Cattedrale) – Trani Costo Biglietto: € 5,00 per le proiezioni dal 28 luglio al 27 agosto. Le serate Sonimage del 28 e 29 agosto sono invece a ingresso gratuito .

per le proiezioni dal 28 luglio al 27 agosto. Le serate Sonimage del 28 e 29 agosto sono invece a . Prevendite: I biglietti sono disponibili fisicamente presso il Polo Museale di Trani oppure online sul sito www.diyticket.it.

L'estate tranese si tinge delle atmosfere magiche del grande schermo. La, in collaborazione con, presenta, una straordinaria rassegna cinematografica che animerà le serate estive. La splendida cornice di, situata proprio alle spalle della maestosa Cattedrale di Trani, si trasformerà in un'arena cinematografica all'aperto, offrendo agli spettatori un viaggio d'autore tra capolavori senza tempo, cult intergenerazionali e imperdibili sonorizzazioni dal vivo. La programmazione si articola in tre appuntamenti fissi settimanali (martedì, mercoledì e giovedì), ciascuno dedicato a un filone tematico ben preciso, per poi chiudersi a fine agosto con due serate speciali dedicate al connubio tra musica e immagini in movimento.. Il secondo giorno della settimana è dedicato alle atmosfere fumose, alla suspense e ai grandi maestri del thriller, del noir e del genere drammatico:Uno sguardo profondo sul cinema d'autore legato al nostro Paese, tra grandi firme del passato e sguardi contemporanei:Spazio alle pellicole che hanno ridefinito l'immaginario collettivo, spaziando dalla fantascienza alla satira pungente fino al finto documentario:A coronamento del mese di proiezioni, le serate di venerdì 28 e sabato 29 agosto saranno curate direttamente dacon la rassegna. Due appuntamenti eccezionali addove i capolavori del cinema muto verranno musicati dal vivo:Le date della rassegna sono soggette a variazioni in caso di maltempo. Per rimanere aggiornati è possibile seguire i canali social ufficialiTel. 0883.582470 | Email: info@fondazioneseca.it