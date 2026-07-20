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Fondazione SECA "Cinema Fuori Museo" Trani
Spettacolo

Fondazione S.E.C.A. | Cinema sotto le stelle di Trani: al via la rassegna "Cinema Fuori Museo" tra Cattedrale e Mare

L’estate tranese si tinge delle atmosfere magiche del grande schermo

Trani - lunedì 20 luglio 2026 6.52
L'estate tranese si tinge delle atmosfere magiche del grande schermo. La Fondazione S.E.C.A., in collaborazione con Canudo ETS, presenta "Cinema Fuori Museo - Tra Cattedrale e Mare", una straordinaria rassegna cinematografica che animerà le serate estive dal 28 luglio al 27 agosto 2026. La splendida cornice di Via Porta Vassalla, situata proprio alle spalle della maestosa Cattedrale di Trani, si trasformerà in un'arena cinematografica all'aperto, offrendo agli spettatori un viaggio d'autore tra capolavori senza tempo, cult intergenerazionali e imperdibili sonorizzazioni dal vivo. La programmazione si articola in tre appuntamenti fissi settimanali (martedì, mercoledì e giovedì), ciascuno dedicato a un filone tematico ben preciso, per poi chiudersi a fine agosto con due serate speciali dedicate al connubio tra musica e immagini in movimento.
Il Programma della Rassegna
MARTEDÌ NERO. Il secondo giorno della settimana è dedicato alle atmosfere fumose, alla suspense e ai grandi maestri del thriller, del noir e del genere drammatico:
  • 28 Luglio: Rapina a mano armata (1956) – regia di Stanley Kubrick
  • 11 Agosto: La morte corre sul fiume (1955) – regia di Charles Laughton
  • 18 Agosto: L'infernale Quinlan (1958) – regia di Orson Welles
  • 25 Agosto: La donna che visse due volte (1958) – regia di Alfred Hitchcock
MERCOLEDÌ VIAGGIO IN ITALIA. Uno sguardo profondo sul cinema d'autore legato al nostro Paese, tra grandi firme del passato e sguardi contemporanei:
  • 29 Luglio: Blow-Up (1966) – regia di Michelangelo Antonioni
  • 12 Agosto: Sbatti il mostro in prima pagina (1972) – regia di Marco Bellocchio
  • 19 Agosto: Orfeo (2025) – regia di Virgilio Villoresi
  • 26 Agosto: Duse (2025) – regia di Pietro Marcello
GIOVEDÌ CULT. Spazio alle pellicole che hanno ridefinito l'immaginario collettivo, spaziando dalla fantascienza alla satira pungente fino al finto documentario:
  • 30 Luglio: Monty Python (1983) – regia di Terry Jones
  • 13 Agosto: Fahrenheit 451 (1966) – regia di François Truffaut
  • 20 Agosto: Zelig (1983) – regia di Woody Allen
  • 27 Agosto: Il pianeta delle scimmie (1968) – regia di Franklin J. Schaffner
SONIMAGE: Rassegna di Suoni e Immagini. A coronamento del mese di proiezioni, le serate di venerdì 28 e sabato 29 agosto saranno curate direttamente da Canudo ETS con la rassegna Sonimage. Due appuntamenti eccezionali ad ingresso gratuito dove i capolavori del cinema muto verranno musicati dal vivo:
  • Venerdì 28 Agosto: Il gabinetto del dottor Caligari (1920) – regia di Robert Wiene (Sonorizzazione a cura di: Edison Studio)
  • Sabato 29 Agosto: Secondo la legge (1926) – regia di Lev Vladimirovič Kulešov (Sonorizzazione a cura di: Spaccamenti, Moro e Cauduro)
Informazioni Utili per il Pubblico
  • Orario: Inizio delle proiezioni alle ore 21.00
  • Location: Via Porta Vassalla (alle spalle della Cattedrale) – Trani
  • Costo Biglietto: € 5,00 per le proiezioni dal 28 luglio al 27 agosto. Le serate Sonimage del 28 e 29 agosto sono invece a ingresso gratuito.
  • Prevendite: I biglietti sono disponibili fisicamente presso il Polo Museale di Trani oppure online sul sito www.diyticket.it.
Nota: Le date della rassegna sono soggette a variazioni in caso di maltempo. Per rimanere aggiornati è possibile seguire i canali social ufficiali @polomusealetrani.
Contatti Fondazione S.E.C.A.: Tel. 0883.582470 | Email: info@fondazioneseca.it
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