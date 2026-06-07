Daniele Ridolfi in Foto Adriana Fabrizio" />
Daniele Ridolfi in "Potevo Avere Tutto. La fame racconta la storia di Francesco D'Assisi. Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

San Francesco raccontato nel monologo di Daniele Ridolfi al Polo Museale di Trani

Il recital si inserisce nelle celebrazioni della Fondazione S.E.C.A. per le celebrazioni dell’VIII centenario del transito del Santo d’Assisi

Trani - domenica 7 giugno 2026 09.43
Come si può ricordare San Francesco, a 800 anni dalla sua morte, senza cadere in banali cliché? Ci ha provato Daniele Ridolfi col suo recital teatrale dal titolo "Potevo avere tutto. La fame racconta la storia di Francesco d'Assisi", ideato con Roberto Costantini. Lo spettacolo si è tenuto nella splendida cornice del Polo Museale tranese su iniziativa della Fondazione S.E.C.A. proprio in onore dell'ottavo centenario del transito di San Francesco.

Il recital, che ha visto Ridolfi solo, protagonista sul palco, indaga la vita del Santo d'Assisi prima ancora che lo stesso divenisse tale; scruta l'uomo, le sue inquietudini interiori, il rapporto con i genitori e con i suoi seguaci ma, soprattutto, con la fame, voce narrante per tutto lo spettacolo; lei che, per secoli è stata al servizio dei potenti, ora asservita alla volontà di un uomo che molti, all'epoca, hanno definito pazzo. Tuttavia, la lucida e apparente follia di Francesco ha riunito attorno a lui migliaia di seguaci provenienti da ogni parte del mondo allora conosciuto, persone che - come lui - sentivano il bisogno di spogliarsi del superfluo per ritrovare se stessi e il rapporto profondo con Dio.

Daniele Ridolfi ha raccontato l'opera in un'intervista.
D: Spesso si ricorda il Santo d'Assisi per l'expo cantico delle creature perché invece lo spettacolo teatrale si sofferma sul rapporto con la fame?
R: Allora noi abbiamo cercato di raccontare un Francesco nella sua evoluzione di rinuncia; quindi, tutto quello che è successo prima che lui diventasse davvero Santo. Dunque, chiudiamo con il Cantico delle Creature ma come compimento di un viaggio, un percorso e, poi, viene raccontato a posteri della Sua Santità, ma noi raccontiamo più l'uomo, quindi il cantico arriva, appunto, alla fine, come un'eredità per tutti noi.

D: Più Francesco abbracciava la fame, più riceveva abbondanza; è forse un riferimento al verso biblico che incoraggia a cercare le cose celesti e non quelle terrene?
R: Partiamo da un concetto molto semplice, che è quello della trasformazione, e Francesco è praticamente per noi l'emblema del cambio continuo, in ogni momento, in ogni epoca della sua vita. Lui ha abbandonato quello che c'era prima per trovare cose nuove, quindi, non sapeva cosa avrebbe trovato; però, sicuramente, sapeva cosa stava lasciando. Più cercava una semplicità e, quindi, di non possedere nulla di materiale e più, invece, trovava il seguito delle persone che la pensavano come lui, che avevano bisogno di questa semplicità. Ecco, quello che ricordavamo prima; perché in quell'epoca - nel 1200 - aveva comunque sia molti seguitori, molte persone che volevano seguire il suo stile di vita già all'epoca, quindi, non dopo, quando era Santo, ma proprio durante la sua vita. Aveva questa idea di rinuncia che, comunque, coincideva con quella di molte altre persone.

D: In un mondo fatto di apparenza, quanto conta tornare all'essenziale seguendo proprio i passi di San Francesco?
R: Conta… San Francesco è probabilmente, in questo momento almeno, dopo 800 anni dalla sua morte, un simbolo, un emblema o, forse, uno spirito guida da seguire per qualcuno o, semplicemente, un esempio che, forse, è la cosa più semplice da dire. Lui stesso ne parla nel cantico delle creature: noi siamo tutti delle "creature create" e noi stessi creiamo, quindi, se riusciamo a farlo nella nostra semplicità, appunto, nella rinuncia, riusciamo anche a fare spazio e a non dare troppa voce al rumore che c'è intorno. Quindi conta per riuscire in quello che vogliamo fare, probabilmente. La differenza sta lì: senza troppe distrazioni, probabilmente. Sì, conta per questo.
  • Fondazione Seca
Altri contenuti a tema
A Trani il progetto della Fondazione S.E.C.A. per l’VIII Centenario del Transito di San Francesco A Trani il progetto della Fondazione S.E.C.A. per l’VIII Centenario del Transito di San Francesco Giovedì 21 maggio a Palazzo Broquier la conferenza stampa di presentazione del calendario di iniziative culturali, artistiche e spirituali dedicate al Santo di Assisi
Si conclude oggi la mostra dedicata a Leonardo Del Vecchio al Polo Museale Diocesano di Trani Si conclude oggi la mostra dedicata a Leonardo Del Vecchio al Polo Museale Diocesano di Trani La mostra si è aperta il 17 aprile scorso ed è stata un tributo al visionario imprenditore di origini tranesi fondatore di Luxottica
10 anni di Fondazione S.E.C.A. in una mostra di iconiche macchine per scrivere 10 anni di Fondazione S.E.C.A. in una mostra di iconiche macchine per scrivere La Fondazione S.E.C.A. celebra il decennale con un’esposizione di macchine per scrivere della collezione del Cav. Pagano
Diego Trivellini e la sua fisorchestra per il decennale della Fondazione S.E.C.A. Diego Trivellini e la sua fisorchestra per il decennale della Fondazione S.E.C.A. Il musicista si è esibito nella serata di ieri nella sala del Polo Museale tranese con un modo di fare musica innovativo
Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso Speciale Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso Appuntamento al Polo Museale di Trani il 18 aprile alle ore 20:30
Ieri sera il Gran Concerto di Capodanno della Fondazione S.E.C.A. Ieri sera il Gran Concerto di Capodanno della Fondazione S.E.C.A. Un grande successo quello di ieri, con l’Ensemble Accademia Musicale Federiciana, nell’ambito della rassegna “Sere D’Incanto”
Fondazione S.E.C.A., una favola incantata arriva al Polo Museale di Trani Speciale Fondazione S.E.C.A., una favola incantata arriva al Polo Museale di Trani Museum Christmas Show: il 5 gennaio lo spettacolo “Storie dal Bosco”
Fondazione S.E.C.A., tradizione e comicità a Trani con la "Tombolata scostumata" Speciale Fondazione S.E.C.A., tradizione e comicità a Trani con la "Tombolata scostumata" Appuntamento domenica 4 gennaio al Polo Museale di Trani
Trani sceglie il suo futuro: oggi e domani il ballottaggio tra Marco Galiano e Angelo Guarriello
7 giugno 2026 Trani sceglie il suo futuro: oggi e domani il ballottaggio tra Marco Galiano e Angelo Guarriello
Abbattimento liste d'attesa, 200 mila persone richiamate
7 giugno 2026 Abbattimento liste d'attesa, 200 mila persone richiamate
Piccoli custodi del mare: gli alunni della De Amicis ripuliscono la spiaggia con Legambiente
7 giugno 2026 Piccoli custodi del mare: gli alunni della De Amicis ripuliscono la spiaggia con Legambiente
Ambiente e mare, la Bat cresce nella Guida Blu 2026: Trani conferma le "Tre Vele "
7 giugno 2026 Ambiente e mare, la Bat cresce nella Guida Blu 2026: Trani conferma le "Tre Vele"
Festa dell’Arma, il cuore dei Carabinieri nelle parole del Colonnello Massimiliano Galasso
6 giugno 2026 Festa dell’Arma, il cuore dei Carabinieri nelle parole del Colonnello Massimiliano Galasso
Family Lab, quando il welfare diventa comunità: Trani e Bisceglie fanno rete per le famiglie
6 giugno 2026 Family Lab, quando il welfare diventa comunità: Trani e Bisceglie fanno rete per le famiglie
16 Bis paralizzata verso Bari: lunghe code tra Trani e Bisceglie
6 giugno 2026 16 Bis paralizzata verso Bari: lunghe code tra Trani e Bisceglie
Rapina d’auto a Sant’Angelo, fermati due dei tre presunti responsabili: sono minori
6 giugno 2026 Rapina d’auto a Sant’Angelo, fermati due dei tre presunti responsabili: sono minori
Maxi yacht di lusso fa il suo ingresso nel porto di Trani
6 giugno 2026 Maxi yacht di lusso fa il suo ingresso nel porto di Trani
Editoriale - Scusate il disturbo | Trani al bivio del ballottaggio: il 07/08 giugno la scelta del Sindaco tra Galiano e Guarriello con... l'incognita affluenza
6 giugno 2026 Editoriale - Scusate il disturbo | Trani al bivio del ballottaggio: il 07/08 giugno la scelta del Sindaco tra Galiano e Guarriello con... l'incognita affluenza
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.