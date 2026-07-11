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"Orizzonti for Africa": al via la raccolta fondi per la missione umanitaria in Tanzania tra solidarietà e speranza

Dal 26 luglio al 30 agosto i volontari dell'Associazione Orizzonti saranno impegnati tra Zanzibar e i villaggi dell'entroterra

Trani - sabato 11 luglio 2026 Comunicato Stampa
L'Associazione Orizzonti è pronta a ripartire. Dopo mesi di preparazione, prenderà il via il prossimo 26 luglio la nuova missione umanitaria di Orizzonti For Africa, il progetto internazionale con cui l'associazione di volontariato, attiva da oltre quindici anni nel contrasto alla povertà alimentare e sanitaria, porterà il proprio sostegno alle comunità più fragili della Tanzania.

Fino al 30 agosto, la volontaria missionaria Federica, da anni impegnata nelle attività internazionali dell'associazione, opererà tra l'isola di Zanzibar e diversi villaggi dell'entroterra tanzaniano, in stretta collaborazione con le associazioni locali che ogni giorno assistono bambini, famiglie e persone in condizioni di estrema vulnerabilità. La missione toccherà scuole dell'infanzia, asili, orfanotrofi e strutture sanitarie, con l'obiettivo di fornire un aiuto concreto attraverso la consegna di materiale scolastico, presidi sanitari, prodotti nutrizionali e beni di prima necessità, oltre al sostegno diretto ai progetti già avviati sul territorio. Ma questa volta la missione guarda ancora più lontano.

Grazie alla campagna di crowdfunding "Orizzonti For Africa", l'associazione punta infatti a finanziare interventi destinati a lasciare un segno duraturo nelle comunità coinvolte: l'allestimento di nuove scuole attraverso l'acquisto di banchi e materiale didattico, il contributo alla realizzazione di pozzi artesiani per garantire l'accesso all'acqua potabile e l'acquisto di alimenti, farmaci e attrezzature sanitarie indispensabili.

Una parte significativa delle risorse raccolte sarà utilizzata direttamente in Tanzania per acquistare alimenti come riso, farina e altri beni essenziali che, per quantità e logistica, non possono essere trasportati dall'Italia. Il restante sosterrà le associazioni partner che operano stabilmente sul territorio e che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per le comunità locali.
La raccolta fondi, avviata il 10 luglio, proseguirà fino al 20 agosto e rappresenta il cuore del progetto: ogni donazione contribuirà concretamente alla realizzazione della missione e dei suoi obiettivi.

L'Associazione Orizzonti invita cittadini, imprese e realtà del territorio a sostenere questa iniziativa e a diventare parte di un progetto che, ancora una volta, dimostra come la solidarietà possa superare ogni confine. Come contribuire. Chiunque voglia sostenere Orizzonti For Africa può effettuare una donazione tramite bonifico bancario.
  • IBAN: IT51T0306909606100000006999 Causale: ORIZZONTI for AFRICA
"Ogni missione è fatta di persone che scelgono di tendere una mano a chi vive in condizioni di estrema difficoltà – spiega il presidente dell'Associazione Orizzonti Angelo Guarriello - Anche il più piccolo contributo può trasformarsi in un banco per una scuola, in acqua per un villaggio, in cure per un bambino o in un pasto per una famiglia. È questo il senso della nostra missione: costruire ponti di solidarietà e trasformare la generosità in speranza concreta."
  • Associazione Orizzonti
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