"Orizzonti for Africa": al via la raccolta fondi per la missione umanitaria in Tanzania tra solidarietà e speranza

IBAN: IT51T0306909606100000006999 Causale: ORIZZONTI for AFRICA

L'Associazioneè pronta a ripartire. Dopo mesi di preparazione, prenderà il via il prossimola nuova missione umanitaria di, il progetto internazionale con cui l'associazione di volontariato, attiva da oltre quindici anni nel contrasto alla povertà alimentare e sanitaria, porterà il proprio sostegno alle comunità più fragili della Tanzania.Fino al, la volontaria missionaria, da anni impegnata nelle attività internazionali dell'associazione, opererà tra l'isola die diversi villaggi dell'entroterra tanzaniano, in stretta collaborazione con le associazioni locali che ogni giorno assistono bambini, famiglie e persone in condizioni di estrema vulnerabilità. La missione toccherà scuole dell'infanzia, asili, orfanotrofi e strutture sanitarie, con l'obiettivo di fornire un aiuto concreto attraverso la consegna di materiale scolastico, presidi sanitari, prodotti nutrizionali e beni di prima necessità, oltre al sostegno diretto ai progetti già avviati sul territorio. Ma questa volta la missione guarda ancora più lontano.Grazie alla campagna di crowdfunding, l'associazione punta infatti a finanziare interventi destinati a lasciare un segno duraturo nelle comunità coinvolte: l'allestimento di nuove scuole attraverso l'acquisto di banchi e materiale didattico, il contributo alla realizzazione di pozzi artesiani per garantire l'accesso all'acqua potabile e l'acquisto di alimenti, farmaci e attrezzature sanitarie indispensabili.Una parte significativa delle risorse raccolte sarà utilizzata direttamente in Tanzania per acquistare alimenti come riso, farina e altri beni essenziali che, per quantità e logistica, non possono essere trasportati dall'Italia. Il restante sosterrà le associazioni partner che operano stabilmente sul territorio e che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per le comunità locali.La raccolta fondi, avviata il, proseguirà fino ale rappresenta il cuore del progetto: ogni donazione contribuirà concretamente alla realizzazione della missione e dei suoi obiettivi.L'Associazione Orizzonti invita cittadini, imprese e realtà del territorio a sostenere questa iniziativa e a diventare parte di un progetto che, ancora una volta, dimostra come la solidarietà possa superare ogni confine.Chiunque voglia sostenerepuò effettuare una donazione tramite bonifico bancario."Ogni missione è fatta di persone che scelgono di tendere una mano a chi vive in condizioni di estrema difficoltà – spiega il presidente dell'Associazione Orizzonti- Anche il più piccolo contributo può trasformarsi in un banco per una scuola, in acqua per un villaggio, in cure per un bambino o in un pasto per una famiglia. È questo il senso della nostra missione: costruire ponti di solidarietà e trasformare la generosità in speranza concreta."