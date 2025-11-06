Ambulatorio Moscati
Ambulatorio Moscati
Attualità

PreveniAMO: a Trani una giornata dedicata alla prevenzione maschile

Orizzonti e Croce Rossa di Andria insieme per promuovere la salute e la consapevolezza

Trani - giovedì 6 novembre 2025 10.52
Dopo il successo del mese della prevenzione rosa, dedicato alla salute femminile, l'Associazione Orizzonti rinnova il suo impegno anche per il benessere maschile, in occasione del mese di novembre, da anni riconosciuto a livello mondiale come mese della prevenzione maschile.

Sabato 8 novembre, dalle 9.00 alle 17.00 in orario continuato, presso il Poliambulatorio Medico Sociale "San Giuseppe Moscati" di Trani, Orizzonti e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Andria organizzano una giornata di visite e consulenze dedicate alla salute degli uomini, nell'ambito del progetto "PreveniAMO", che continua a crescere e ad arricchirsi di nuove specialità e iniziative di sensibilizzazione.

L'obiettivo è chiaro: promuovere la cultura della prevenzione e diffondere la consapevolezza sull'importanza della diagnosi precoce per contrastare patologie che colpiscono in modo specifico la popolazione maschile, come il tumore alla prostata, alla vescica e al testicolo, ma anche malattie legate al cuore e alla pelle.

Novembre è conosciuto anche come il mese del "Movember", movimento nato in Australia nel 2003 con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salute maschile. Il nome nasce dalla fusione delle parole moustache (baffi) e November, e invita simbolicamente gli uomini di tutto il mondo a lasciarsi crescere i baffi come segno di partecipazione e impegno per la causa.
Oggi, "Movember" rappresenta un'occasione per ricordare che prendersi cura di sé, fare prevenzione e parlare apertamente di salute non è solo una questione individuale, ma un gesto di responsabilità collettiva.

A sottolineare l'importanza dell'iniziativa è il presidente di Orizzonti, Angelo Guarriello: "Dobbiamo spingere molto questo messaggio, perché la prevenzione maschile è storicamente molto indietro rispetto a quella femminile, ed è un fatto culturale. Serve promuovere una nuova mentalità, partendo dalle scuole, che sono il luogo ideale per diffondere la cultura della salute e del benessere psico-fisico. Fare prevenzione significa prendersi cura di sé stessi, adottare uno stile di vita sano e non sottovalutare mai i primi segnali."

Con "PreveniAMO", Orizzonti conferma ancora una volta la propria missione: mettere la prevenzione al centro del benessere della comunità, favorendo l'accesso ai servizi sanitari, la cultura della salute e la sensibilizzazione continua.
  • Associazione Orizzonti
Altri contenuti a tema
Ottobre Rosa a Trani: due sabati di prevenzione gratuita Sanità Ottobre Rosa a Trani: due sabati di prevenzione gratuita L'associazione Orizzonti promuove due giornate di controlli gratuiti il 18 e 25 ottobre.
“PreveniAMO”: la prevenzione sanitaria dell’Associazione Orizzonti a Trani Sanità “PreveniAMO”: la prevenzione sanitaria dell’Associazione Orizzonti a Trani Un’iniziativa dedicata alle persone più fragili della provincia Bat
Orizzonti for Africa: da Trani a Zanzibar per aiutare chi vive in povertà Solidarietà Orizzonti for Africa: da Trani a Zanzibar per aiutare chi vive in povertà Parte una missione umanitaria e una campagna di crowdfunding per sostenere le comunità dell’isola africana e dei villaggi circostanti
L’Associazione Orizzonti: 15 anni di impegno dal cuore di Trani fino all’Africa Associazioni L’Associazione Orizzonti: 15 anni di impegno dal cuore di Trani fino all’Africa Solidarietà senza sonfini: una missione che unisce
Solidarietà in azione tra Corato e Trani: associazioni e volontari uniti per sostenere le famiglie in difficoltà Associazioni Solidarietà in azione tra Corato e Trani: associazioni e volontari uniti per sostenere le famiglie in difficoltà Un aiuto concreto per i più bisognosi
Donare ha il diritto di precedenza, sabato la raccolta alimentare di Orizzonti Solidarietà Donare ha il diritto di precedenza, sabato la raccolta alimentare di Orizzonti Nei supermercati Dok, A&O e Famila di Trani sarà possibile regalare uno o più prodotti della propria spesa
26 opere di artisti locali in mostra a Trani per la prima edizione di "Arte Solidale" Solidarietà 26 opere di artisti locali in mostra a Trani per la prima edizione di "Arte Solidale" Una mostra con asta di raccolta fondi in cui le opere di artisti locali si trasformeranno in alimenti e beni di prima necessità per le famiglie bisognose del territorio
A Trani la prima edizione di "Arte solidale", artisti locali a sostegno della povertà Solidarietà A Trani la prima edizione di "Arte solidale", artisti locali a sostegno della povertà L'evento pensato dall’Associazione Orizzonti e “L’Ebanista” in programma dal 6 all’8 giugno nella Sala Ronchi della Biblioteca G. Bovio
Elezioni Regionali 2025: il Comune ha pubblicato l'elenco degli scrutatori
6 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025: il Comune ha pubblicato l'elenco degli scrutatori
Riqualificazione Piazza Gradenigo (Trani): Necessaria una Perizia di Variante in Corso d’Opera
6 novembre 2025 Riqualificazione Piazza Gradenigo (Trani): Necessaria una Perizia di Variante in Corso d’Opera
Andrea Ferri: «Investire nella formazione professionale per lo sviluppo della BAT»
6 novembre 2025 Andrea Ferri: «Investire nella formazione professionale per lo sviluppo della BAT»
Tupputi a Trani per l’inaugurazione del comitato elettorale: è tempo di scelte coraggiose
6 novembre 2025 Tupputi a Trani per l’inaugurazione del comitato elettorale: è tempo di scelte coraggiose
Torna ad HUB Porta Nova di Trani l'appuntamento con "Cinema a Sorpresa "
6 novembre 2025 Torna ad HUB Porta Nova di Trani l'appuntamento con "Cinema a Sorpresa"
San Domenico splende di nuovo: ma ci pensa la Luna
5 novembre 2025 San Domenico splende di nuovo: ma ci pensa la Luna
Auto si ribalta su via Falcone, disagi alla circolazione
5 novembre 2025 Auto si ribalta su via Falcone, disagi alla circolazione
Sequestro preventivo nel settore edilizio a Trani: quattro persone e cinque società coinvolte
5 novembre 2025 Sequestro preventivo nel settore edilizio a Trani: quattro persone e cinque società coinvolte
Flavio Civita (FdI): «Necessario dare valore ai Comuni della Bat»
5 novembre 2025 Flavio Civita (FdI): «Necessario dare valore ai Comuni della Bat»
Welfare e Sociale: Nicola Rutigliano incontra il terzo settore
5 novembre 2025 Welfare e Sociale: Nicola Rutigliano incontra il terzo settore
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.