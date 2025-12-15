"Associazione Orizzonti" riconoscimento al Dott. Guarriello per l'Impegno Sociale

APS legalmente riconosciuta dalla Regione Puglia (Iscr. n.133 nel Reg. Generale delle Associazioni di Volontariato).

L'Associazione di Promozione Sociale (APS)di Trani ha ricevuto un prestigioso riconoscimento che ne onora e al contempo ne rafforza la missione quotidiana sul territorio. Lo scorso 11 dicembre, presso l'Auditorium Mons. Di Donna di Andria, si è tenuto loorganizzato dall'associazione, un evento culminato con la premiazione dei soggetti più attivi nel settore socio-sanitario.A ricevere l'onorificenza è stato il, alla presenza di autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui il Questore Dott. Alfredo Fabbrocini e il Vice Sindaco Cesareo Troia. La motivazione ufficiale ha sottolineato l'enorme valore dell'impegno profuso:"per ile per la disponibilità a prestareverso i più fragili e per ladelle malattie prostatiche."Non solo il Presidente, ma l'interaè stata celebrata per il continuo supporto sociosanitario offerto alla popolazione fragile della BAT e del Barese. Un supporto che viene attuato in sinergia con la, anch'essa premiata nella persona del Presidente Dott. Antonio Veneziano. La serata, arricchita dall'esibizione di Renato Ciardo (figlio del noto Gianni), ha registrato un grande successo di pubblico ed è stata suggellata anche da un video messaggio dell'artista Gianluca Migliorino, che ha voluto esprimere ammirazione per l'opera di Orizzonti, racchiusa in una scultura di alto valore morale.L'Associazione di Promozione Sociale ORIZZONTI, fondata nel 2008 con sede a, opera come punto di riferimento essenziale nel panorama provinciale e interprovinciale.L'associazione è quotidianamente impegnata in diverse aree dell'assistenza sociale e sociosanitaria, focalizzandosi in particolare sulla. Dedica, inoltre, particolare attenzione allae all'tramite strategie volte a combattere lo spreco alimentare.La mission di Orizzonti si basa su valori fondamentali come la solidarietà, la promozione dell'autonomia della persona e il rispetto delle differenze, concretizzati attraverso:L'attività di Orizzonti viene svolta in una rete di collaborazione che include il, l'Università, operatori sociali ed educativi e altre associazioni di volontariato, confermando come il loro impegno concreto, quotidiano e condiviso sia un pilastro al servizio della comunità.