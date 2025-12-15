Associazioni
"Associazione Orizzonti" riconoscimento al Dott. Guarriello per l'Impegno Sociale
Premiati ad Andria da "Amici per la Vita", insieme alla Croce Rossa Italiana
Trani - lunedì 15 dicembre 2025 07.03
L'Associazione di Promozione Sociale (APS) Orizzonti di Trani ha ricevuto un prestigioso riconoscimento che ne onora e al contempo ne rafforza la missione quotidiana sul territorio. Lo scorso 11 dicembre, presso l'Auditorium Mons. Di Donna di Andria, si è tenuto lo spettacolo di beneficenza organizzato dall'associazione Amici per la Vita, un evento culminato con la premiazione dei soggetti più attivi nel settore socio-sanitario.
Premiati per la Solidarietà e la Prevenzione
A ricevere l'onorificenza è stato il Presidente di Orizzonti, Dott. Angelo Guarriello, alla presenza di autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui il Questore Dott. Alfredo Fabbrocini e il Vice Sindaco Cesareo Troia. La motivazione ufficiale ha sottolineato l'enorme valore dell'impegno profuso:
"per il costante impegno verso gli ultimi e per la disponibilità a prestare servizio medico gratuito verso i più fragili e per la sensibilizzazione alla prevenzione oncologica delle malattie prostatiche."
Non solo il Presidente, ma l'intera Associazione Orizzonti è stata celebrata per il continuo supporto sociosanitario offerto alla popolazione fragile della BAT e del Barese. Un supporto che viene attuato in sinergia con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Andria, anch'essa premiata nella persona del Presidente Dott. Antonio Veneziano. La serata, arricchita dall'esibizione di Renato Ciardo (figlio del noto Gianni), ha registrato un grande successo di pubblico ed è stata suggellata anche da un video messaggio dell'artista Gianluca Migliorino, che ha voluto esprimere ammirazione per l'opera di Orizzonti, racchiusa in una scultura di alto valore morale.
L'Identità e la Missione di Orizzonti
L'Associazione di Promozione Sociale ORIZZONTI, fondata nel 2008 con sede a Trani, opera come punto di riferimento essenziale nel panorama provinciale e interprovinciale.
Riconoscimenti Istituzionali:
La mission di Orizzonti si basa su valori fondamentali come la solidarietà, la promozione dell'autonomia della persona e il rispetto delle differenze, concretizzati attraverso:
Premiati per la Solidarietà e la Prevenzione
A ricevere l'onorificenza è stato il Presidente di Orizzonti, Dott. Angelo Guarriello, alla presenza di autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui il Questore Dott. Alfredo Fabbrocini e il Vice Sindaco Cesareo Troia. La motivazione ufficiale ha sottolineato l'enorme valore dell'impegno profuso:
"per il costante impegno verso gli ultimi e per la disponibilità a prestare servizio medico gratuito verso i più fragili e per la sensibilizzazione alla prevenzione oncologica delle malattie prostatiche."
Non solo il Presidente, ma l'intera Associazione Orizzonti è stata celebrata per il continuo supporto sociosanitario offerto alla popolazione fragile della BAT e del Barese. Un supporto che viene attuato in sinergia con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Andria, anch'essa premiata nella persona del Presidente Dott. Antonio Veneziano. La serata, arricchita dall'esibizione di Renato Ciardo (figlio del noto Gianni), ha registrato un grande successo di pubblico ed è stata suggellata anche da un video messaggio dell'artista Gianluca Migliorino, che ha voluto esprimere ammirazione per l'opera di Orizzonti, racchiusa in una scultura di alto valore morale.
L'Identità e la Missione di Orizzonti
L'Associazione di Promozione Sociale ORIZZONTI, fondata nel 2008 con sede a Trani, opera come punto di riferimento essenziale nel panorama provinciale e interprovinciale.
Riconoscimenti Istituzionali:
- APS legalmente riconosciuta dalla Regione Puglia (Iscr. n.133 nel Reg. Generale delle Associazioni di Volontariato).
- Iscritta all'Albo Comunale delle Organizzazioni Associative di Trani e all'Albo ASL delle Associazioni di Volontariato.
La mission di Orizzonti si basa su valori fondamentali come la solidarietà, la promozione dell'autonomia della persona e il rispetto delle differenze, concretizzati attraverso:
- Sostegno alle famiglie povere (beni alimentari, non-alimentari e parafarmaci-nutraceutici).
- Attività di prevenzione sulla povertà e sul disagio sociale/sociosanitario.
- Informazione e sensibilizzazione (convegni, tavole rotonde) in collaborazione con Scuole ed Enti pubblici e privati.
- Progettazione di interventi individualizzati per la riduzione dell'esclusione sociale.