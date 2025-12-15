"Associazione Orizzonti" riconoscimento al Dott. Guarriello per l'Impegno Sociale
Associazioni

"Associazione Orizzonti" riconoscimento al Dott. Guarriello per l'Impegno Sociale

Premiati ad Andria da "Amici per la Vita", insieme alla Croce Rossa Italiana

Trani - lunedì 15 dicembre 2025 07.03
L'Associazione di Promozione Sociale (APS) Orizzonti di Trani ha ricevuto un prestigioso riconoscimento che ne onora e al contempo ne rafforza la missione quotidiana sul territorio. Lo scorso 11 dicembre, presso l'Auditorium Mons. Di Donna di Andria, si è tenuto lo spettacolo di beneficenza organizzato dall'associazione Amici per la Vita, un evento culminato con la premiazione dei soggetti più attivi nel settore socio-sanitario.

Premiati per la Solidarietà e la Prevenzione
A ricevere l'onorificenza è stato il Presidente di Orizzonti, Dott. Angelo Guarriello, alla presenza di autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui il Questore Dott. Alfredo Fabbrocini e il Vice Sindaco Cesareo Troia. La motivazione ufficiale ha sottolineato l'enorme valore dell'impegno profuso:
"per il costante impegno verso gli ultimi e per la disponibilità a prestare servizio medico gratuito verso i più fragili e per la sensibilizzazione alla prevenzione oncologica delle malattie prostatiche."
Non solo il Presidente, ma l'intera Associazione Orizzonti è stata celebrata per il continuo supporto sociosanitario offerto alla popolazione fragile della BAT e del Barese. Un supporto che viene attuato in sinergia con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Andria, anch'essa premiata nella persona del Presidente Dott. Antonio Veneziano. La serata, arricchita dall'esibizione di Renato Ciardo (figlio del noto Gianni), ha registrato un grande successo di pubblico ed è stata suggellata anche da un video messaggio dell'artista Gianluca Migliorino, che ha voluto esprimere ammirazione per l'opera di Orizzonti, racchiusa in una scultura di alto valore morale.

L'Identità e la Missione di Orizzonti
L'Associazione di Promozione Sociale ORIZZONTI, fondata nel 2008 con sede a Trani, opera come punto di riferimento essenziale nel panorama provinciale e interprovinciale.
Riconoscimenti Istituzionali:
  • APS legalmente riconosciuta dalla Regione Puglia (Iscr. n.133 nel Reg. Generale delle Associazioni di Volontariato).
  • Iscritta all'Albo Comunale delle Organizzazioni Associative di Trani e all'Albo ASL delle Associazioni di Volontariato.
L'associazione è quotidianamente impegnata in diverse aree dell'assistenza sociale e sociosanitaria, focalizzandosi in particolare sulla prevenzione della povertà e del disagio sociale. Dedica, inoltre, particolare attenzione alla lotta alla fame e all'ecosostenibilità tramite strategie volte a combattere lo spreco alimentare.
La mission di Orizzonti si basa su valori fondamentali come la solidarietà, la promozione dell'autonomia della persona e il rispetto delle differenze, concretizzati attraverso:
  • Sostegno alle famiglie povere (beni alimentari, non-alimentari e parafarmaci-nutraceutici).
  • Attività di prevenzione sulla povertà e sul disagio sociale/sociosanitario.
  • Informazione e sensibilizzazione (convegni, tavole rotonde) in collaborazione con Scuole ed Enti pubblici e privati.
  • Progettazione di interventi individualizzati per la riduzione dell'esclusione sociale.
L'attività di Orizzonti viene svolta in una rete di collaborazione che include il Comune di Trani, l'Università, operatori sociali ed educativi e altre associazioni di volontariato, confermando come il loro impegno concreto, quotidiano e condiviso sia un pilastro al servizio della comunità.
Associazione Orizzonti Tranidott Angelo Guarriello Associazione Orizzonti TraniAssociazione Orizzonti Tranidott Angelo Guarriello Associazione Orizzonti Trani
  • Associazione Orizzonti
Altri contenuti a tema
Un banco per la Tanzania: la missione della assoiazione Orizzonti di Trani Un banco per la Tanzania: la missione della assoiazione Orizzonti di Trani Raccolta fondi per i banchi: ecco come aiutare la missione
"PreveniAMO": Orizzonti e Croce Rossa lanciano a Trani la giornata dedicata alla prevenzione maschile Sanità "PreveniAMO": Orizzonti e Croce Rossa lanciano a Trani la giornata dedicata alla prevenzione maschile L'8 novembre, visite e consulenze gratuite al Poliambulatorio “San Giuseppe Moscati” per promuovere la diagnosi precoce contro tumori e malattie cardiache
PreveniAMO: a Trani una giornata dedicata alla prevenzione maschile Attualità PreveniAMO: a Trani una giornata dedicata alla prevenzione maschile Orizzonti e Croce Rossa di Andria insieme per promuovere la salute e la consapevolezza
Ottobre Rosa a Trani: due sabati di prevenzione gratuita Sanità Ottobre Rosa a Trani: due sabati di prevenzione gratuita L'associazione Orizzonti promuove due giornate di controlli gratuiti il 18 e 25 ottobre.
“PreveniAMO”: la prevenzione sanitaria dell’Associazione Orizzonti a Trani Sanità “PreveniAMO”: la prevenzione sanitaria dell’Associazione Orizzonti a Trani Un’iniziativa dedicata alle persone più fragili della provincia Bat
Orizzonti for Africa: da Trani a Zanzibar per aiutare chi vive in povertà Solidarietà Orizzonti for Africa: da Trani a Zanzibar per aiutare chi vive in povertà Parte una missione umanitaria e una campagna di crowdfunding per sostenere le comunità dell’isola africana e dei villaggi circostanti
L’Associazione Orizzonti: 15 anni di impegno dal cuore di Trani fino all’Africa L’Associazione Orizzonti: 15 anni di impegno dal cuore di Trani fino all’Africa Solidarietà senza sonfini: una missione che unisce
Solidarietà in azione tra Corato e Trani: associazioni e volontari uniti per sostenere le famiglie in difficoltà Solidarietà in azione tra Corato e Trani: associazioni e volontari uniti per sostenere le famiglie in difficoltà Un aiuto concreto per i più bisognosi
Cuore e grinta, la Soccer Trani espugna anche Lucera: al ‘Comunale’ termina 0-1
14 dicembre 2025 Cuore e grinta, la Soccer Trani espugna anche Lucera: al ‘Comunale’ termina 0-1
Adriatica Trani: successo per 3-0 contro New Volley Lucera e pausa natalizia in vetta
14 dicembre 2025 Adriatica Trani: successo per 3-0 contro New Volley Lucera e pausa natalizia in vetta
Geografia giudiziaria Bat, De Santis: «Pronto un emendamento del Pd alla Camera»
14 dicembre 2025 Geografia giudiziaria Bat, De Santis: «Pronto un emendamento del Pd alla Camera»
Comune di Trani: prorogata la gestione del Centro per Anziani “Villa Guastamacchia”
14 dicembre 2025 Comune di Trani: prorogata la gestione del Centro per Anziani “Villa Guastamacchia”
La Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie traccia la rotta pastorale: focus su Formazione, IA e Sinodalità
14 dicembre 2025 La Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie traccia la rotta pastorale: focus su Formazione, IA e Sinodalità
Gli Scout portano a Trani la Luce della Pace da Betlemme
14 dicembre 2025 Gli Scout portano a Trani la Luce della Pace da Betlemme
Lavori Urgenti sulla Trani-Corato: asfaltato il tratto più pericoloso
14 dicembre 2025 Lavori Urgenti sulla Trani-Corato: asfaltato il tratto più pericoloso
Tartarughe tornano in mare: rilascio congiunto tra WWF e Carabinieri Subacquei al largo di Trani
14 dicembre 2025 Tartarughe tornano in mare: rilascio congiunto tra WWF e Carabinieri Subacquei al largo di Trani
"Le Vie del Natale " gli appuntamenti di oggi a Trani
14 dicembre 2025 "Le Vie del Natale" gli appuntamenti di oggi a Trani
"La Pace sia con tutti Voi ": Il Presepe Vivente ritorna a Trani
14 dicembre 2025 "La Pace sia con tutti Voi": Il Presepe Vivente ritorna a Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.