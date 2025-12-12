Un banco per la Tanzania: la missione della assoiazione Orizzonti di Trani. <span>Foto credits</span>
Un banco per la Tanzania: la missione della assoiazione Orizzonti di Trani

Raccolta fondi per i banchi: ecco come aiutare la missione

Trani - venerdì 12 dicembre 2025 Comunicato Stampa
L'Associazione Orizzonti, realtà del terzo settore attiva da oltre quindici anni a Trani e nel territorio della provincia Bat nel contrasto alla povertà alimentare e sanitaria, amplia nuovamente il proprio impegno internazionale con l'avvio di una nuova missione umanitaria in Tanzania, nel Sud del mondo. Grazie alla collaborazione della volontaria Federica, già coinvolta in precedenti missioni solidali, l'associazione porterà un aiuto concreto a diverse comunità locali che vivono in condizioni di grave indigenza. In occasione della missione, Orizzonti presenta ufficialmente l'iniziativa "La scuola per tutti", parte del più ampio progetto "Orizzonti for Africa", finalizzata al sostegno delle scuole della Tanzania. In molti villaggi, infatti, gli istituti scolastici sono privi di banchi, lavagne e servizi essenziali: una condizione che rende difficoltoso lo studio e aumenta il rischio di abbandono scolastico, particolarmente elevato nelle aree rurali e nei territori interessati da attività minerarie, dove il tasso raggiunge il 40%.

La mancanza di trasporti, i costi delle uniformi e delle tasse scolastiche rappresentano ulteriori ostacoli all'accesso all'istruzione. Numerosi bambini sono costretti a lasciare la scuola per contribuire al sostentamento familiare, rinunciando così all'unica possibilità di costruire un futuro migliore. Per rispondere a questa emergenza educativa, l'Associazione Orizzonti invita cittadini, imprese e istituzioni a partecipare attivamente alla campagna di raccolta fondi per la donazione dei banchi scolastici. Con una donazione di 100 euro è possibile fornire un banco destinato a tre bambini. Ogni banco sarà personalizzato con una targhetta riportante il nome del donatore e sarà rilasciato un attestato di donazione, insieme a un album multimediale con foto e video del banco installato nella scuola destinataria. Come contribuire IBAN: IT51T03069096061000000006999 - Causale: ORIZZONTI for AFRICA + nome per la targhetta

La missione umanitaria sarà guidata dalla volontaria Federica, presente in Tanzania dal 19 dicembre al 9 gennaio 2026. Durante il suo viaggio visiterà scuole dell'infanzia, asili nido, orfanotrofi e ospedali situati tanto nell'entroterra dell'isola quanto nelle aree continentali del Paese. Grazie al supporto del territorio, Federica si adopererà per donare indumenti, materiale scolastico (penne, matite, quaderni), prodotti alimentari nutrizionali per l'infanzia e dispositivi sanitari. Ulteriori beni di prima necessità, come riso e farina, saranno acquistati in loco per sostenere l'economia del posto.

L'Associazione Orizzonti rinnova il proprio invito alla comunità affinché si unisca a questa iniziativa: un gesto semplice, ma capace di trasformare profondamente la vita dei bambini e delle loro famiglie. Insieme possiamo costruire una scuola migliore. Una scuola davvero per tutti.
