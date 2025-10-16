Ambulatorio Moscati
Ottobre Rosa a Trani: due sabati di prevenzione gratuita

L'associazione Orizzonti promuove due giornate di controlli gratuiti il 18 e 25 ottobre.

Trani - giovedì 16 ottobre 2025
L'Ottobre Rosa rappresenta un appuntamento fondamentale per ribadire l'importanza vitale della prevenzione nel contrasto alle patologie oncologiche. Le iniziative in programma mirano a rendere accessibili informazioni e strumenti diagnostici su tutto il territorio provinciale.

Con il patrocinio dell'Ordine dei Medici BAT e in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Andria e l'Associazione Raggio Verde di Trani, l'Associazione Orizzonti promuove una serie di appuntamenti presso l'Ambulatorio San Giuseppe Moscati, ubicato a Trani nei locali della Parrocchia dello Spirito Santo.

Il calendario delle iniziative dedicate all'Ottobre Rosa 2025 si apre sabato 18 ottobre 2025, con due sessioni: la mattina dalle 9.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.
Durante la giornata verranno effettuate ecografie mammarie e visite senologiche dedicate alle donne di età compresa tra 19 e 39 anni, oltre a visite ginecologiche e momenti di ascolto e informazione rivolti alle fasce d'età 19-39 anni e 40-65 anni.

L'incontro sarà arricchito da un momento di benessere per le partecipanti, a cura di Sabrina Altamura, Style Coach™ e presidente dell'associazione I Colori dell'Anima.
Le attività proseguiranno sabato 25 ottobre, dalle 15.30 alle 18.30, con una sessione dedicata alle ecografie mammarie per donne tra 19 e 39 anni e a momenti di ascolto e informazione rivolti alle donne tra 40 e 65 anni.
È inoltre prevista l'estensione del progetto attraverso un appuntamento itinerante mensile, di cui verranno fornite ulteriori informazioni in seguito.
«L'Ottobre Rosa – sottolinea il dott. Angelo Guarriello, presidente dell'Associazione Orizzonti e responsabile sanitario dell'Ambulatorio Moscati – è un momento importante per ricordare alle donne l'importanza di aderire ai percorsi di screening e per accrescere la consapevolezza sui corretti stili di vita, fondamentali per ridurre il rischio di sviluppare tumori e favorire una diagnosi precoce. Invitiamo tutte le donne a cogliere queste opportunità per prendersi cura della propria salute e a non rimandare controlli fondamentali».

PILLOLE DI INFORMAZIONE
  • Prevenzione senologica e tumore al seno. La prevenzione senologica si fonda su controlli periodici che possono iniziare già in giovane età. Poiché la componente ereditaria incide significativamente sul rischio di sviluppare un carcinoma mammario, è consigliabile avviare i controlli a partire dai 20 anni in presenza di una storia familiare.
Tra i principali fattori di rischio si annoverano menarca precoce, gravidanza tardiva, menopausa ritardata e uso prolungato di estrogeni. Anche condizioni come mastite, fumo e consumo di alcol possono aumentare la probabilità di insorgenza del tumore.
Grazie alla diagnosi precoce, oggi la prevenzione sta contribuendo in modo significativo alla riduzione della mortalità per tumore al seno, consentendo di individuare la patologia negli stadi iniziali e di intervenire tempestivamente.
  • Il tumore al seno in Italia. Ogni anno, in Italia, si registrano circa 55.900 nuovi casi di tumore al seno, rendendolo la neoplasia più frequente tra le donne di tutte le età. I progressi terapeutici e la crescente attenzione alla prevenzione hanno portato l'88% delle pazienti a sopravvivere oltre i cinque anni dalla diagnosi.
  • Gli esami di prevenzione prima e dopo i 40 anni. La prevenzione parte dall'autopalpazione, da eseguire mensilmente, preferibilmente una settimana dopo la fine del ciclo mestruale.
  • Per quanto riguarda gli esami diagnostici, le raccomandazioni variano in base all'età: prima dei 40 anni è generalmente consigliata un'ecografia mammaria annuale; dopo i 40 anni si raccomanda di affiancare anche una mammografia annuale.
  • L'ecografia mammaria è un esame indolore che, grazie a una sonda a ultrasuoni, fornisce un'immagine dettagliata della mammella.
  • La mammografia, invece, è un esame radiologico non invasivo, che può risultare lievemente fastidioso poiché il seno viene compresso per ottenere immagini più accurate.
