Associazione Orizzonti - Solidarietà in Africa
Associazione Orizzonti - Solidarietà in Africa
Solidarietà

Orizzonti for Africa: da Trani a Zanzibar per aiutare chi vive in povertà

Parte una missione umanitaria e una campagna di crowdfunding per sostenere le comunità dell’isola africana e dei villaggi circostanti

Trani - venerdì 8 agosto 2025 10.04 Comunicato Stampa
La solidarietà dell'Associazione Orizzonti, realtà del terzo settore che da oltre 15 anni opera a Trani e nel territorio della Bat per contrastare la povertà alimentare e sanitaria, allarga nuovamente i propri confini, dando vita ad una nuova missione umanitaria in Tanzania, nel profondo Sud del Mondo. Grazie alla collaborazione della volontaria di Orizzonti Federica, già precedentemente protagonista in altre missioni, la onlus tranese porterà un aiuto concreto alle popolazioni di alcuni villaggi locali, che versano in condizioni di povertà estrema.

Ma serve l'aiuto di tutti, un piccolo gesto concreto per sostenere questa opera di grande carità e generosità. Per questo l'Associazione Orizzonti ha lanciato una campagna di raccolta fondi intitolata "Orizzonti for Africa", che parte l'8 agosto e terminerà il 28 agosto.

Il problema

La Tanzania è un paese molto povero. Secondo l'Indice di Sviluppo Umano, che misura il benessere sociale ed economico dei paesi del Mondo (Rapporto sullo Sviluppo Umano 2019, UNDP), la Tanzania occupa il 159° posto su 188. Corruzione, infrastrutture deboli, qualità di vita e condizioni di salute e sociali, sono i principali fattori che ostacolano lo sviluppo del paese.

Tanzania: le condizioni di salute e sociali

Gran parte della popolazione vive ancora in condizioni di estrema povertà soprattutto nelle zone rurali. Ciò ha un impatto profondamente negativo sulle condizioni di vita dei giovani tanzaniani e, in particolare, sul loro diritto al cibo: molti di loro sono malnutriti e oltre il 70% soffre di anemia. Ad oggi, lo Stato si sta impegnando per migliorare l'accesso alle cure a quante più persone possibili, tuttavia la qualità dei servizi sanitari rimane molto bassa, principalmente a causa della mancanza di risorse umane ed inadeguate infrastrutture mediche.

Ogni anno 250.000 bambini muoiono per malattie benigne, in particolare perché la malnutrizione indebolisce il loro sistema immunitario e i centri sanitari sono troppo lontani da casa. Di conseguenza, il tasso di mortalità infantile è molto elevato, specialmente tra i più piccoli. I neonati rappresentano il 29% dei decessi nei bambini di età inferiore ai 5 anni. Le principali cause di questa mortalità sono, in ordine decrescente, la malaria, l'anemia, la polmonite, le condizioni prenatali, la diarrea e l'HIV / AIDS.

Il diritto all'istruzione

La mancanza di una rete di trasporti efficace impatta, però, significativamente anche sull'istruzione dei bambini. Coloro che vivono nelle zone rurali non riescono ad andare a scuola a causa del trasporto scolastico inesistente e dell'assenza di aiuti statali. Inoltre, i costi da sostenere per frequentare le scuole, come quelli per le uniformi e le tasse scolastiche, portano ad escludere i bambini più poveri. Molti abbandonano la scuola per andare a lavorare, nonostante la giovanissima età. Sono proprio le famiglie, molto spesso invogliate dalla prospettiva di guadagno, a spingere i propri figli al lavoro. Intorno alle aree minerarie il tasso di abbandono raggiunge il 40%.

Gli abusi sui minori e il fenomeno dell'abbandono

Questa condizione di precarietà viene ancor di più aggravata dal problema degli abusi sui minori: violenze psicologiche, fisiche e sessuali. Nella maggior parte dei casi tali abusi avvengono proprio all'interno dei luoghi di vita ai quali i bambini sono più legati e affezionati: la comunità in cui crescono, la scuola che frequentano o addirittura dentro le mura domestiche. Le ragazze, sono ancora più vulnerabili a causa della discriminazione nei confronti delle donne. Sono spesso soggette a mutilazioni genitali in condizioni deplorevoli che possono provocare infezioni molto gravi.

Tutto ciò ha portato ad incrementare il fenomeno dell'abbandono: è molto facile trovare bambini in strada. Solamente a Dar el Salaam se ne contano quasi 5.000, che vagano costantemente lungo le strade della città. Molti di questi bambini provengono dalle zone rurali, in cui sono molto diffuse situazioni di miseria e violenza che loro sperano di lasciarsi alle spalle. La maggior parte dei bambini, tra i 7 e i 14 anni, è facile preda per il traffico di minori, prostituzione, abusi sessuali e di conseguenza soggetti a malattie come l'HIV/AIDS.

L'impegno di Orizzonti per la Tanzania

È proprio in questo contesto che Orizzonti ha deciso di impegnarsi, intervenendo in prima persona per provare a migliorare le condizioni di vita socio-sanitarie di donne e bambini, tramite la collaborazione attiva con due associazioni stabili. Sister island e Amici di Zanzibar.

Sister Island, Organizzazione non governativa (ONG) regolarmente registrata a Zanzibar e l'omonima Organizzazione di volontariato (ODV – ETS) con sede in Italia, nasce nel 2019 nel villaggio di Nungwi, situato a nord dell'isola di Zanzibar in Tanzania. (https://www.sister-island.com/ ).

Amici di Zanzibar e del Mondo Odv un'organizzazione non governativa nata ufficialmente nel 2016, quando un gruppo di sostenitori privati ha iniziato a operare promuovendo progetti umanitari sull'isola e portando avanti iniziative volte a migliorare le condizioni di vita della comunità locale zanzibarina con cooperazione nella costruzione di asilo nido, sostegno sanitario e per la disabilità e accesso all'acqua potabile. (https://www.amicidizanzibaredelmondo.org/).

Il viaggio da Trani a Zanzibar

La socia Missionaria Federica presente sul territorio dal 7 agosto al 30 agosto viaggerà in coordinazione con entrambe le associazioni locali visitando scuole d'infanzia, asili nido, orfanotrofi e ospedali locali e spingendosi nell'entroterra dell'isola e anche del territorio continentale della Tanzania, portando numerosi doni: dagli indumenti, al materiale scolastico (penne, matite, quaderni), ai prodotti alimentari nutrizionali per l'infanzia e materiale sanitario (guanti, termometri, sfigmomanometri, disinfettanti per mani-corpo) ed acquistando in loco prodotti alimentari come riso, farina ecc che causa i grossi quantitativi necessari alla missione non possono essere trasportati in aereo e quindi vanno acquistati in loco.

Per questo motivo l'Associazione Orizzonti ha pensato di coinvolgere tutti coloro di buona volontà che vogliano contribuire ad aiutare gli sforzi dei volontari.

L'intero ricavato della campagna crowdfunding sarà destinato all'acquisto di alimenti essenziali non trasportabili (riso, farina ecc) ed alle associazioni con cui collaboriamo e che incontreremo durante il nostro percorso missionario.

IBAN: IT51T0306909606100000006999

causale: Erogazione liberale progetto ORIZZONTI for AFRICA

«Nel corso del Giubileo dei seminaristi – spiega il presidente dell'Associazione Orizzonti Angelo Guarriello - Papa Leone XIV ha esortato i presenti ad essere "testimoni di speranza". In termini laici e religiosi, essere testimoni di speranza vuol dire andare controcorrente e non piegarsi alla negatività, ma continuare a pensarsi parte della grande famiglia umana e di conseguenza agire per il bene. Se gli altri smettono di donare, noi ci impegneremo per continuare a farlo e farlo sempre meglio».
  • Associazione Orizzonti
Altri contenuti a tema
L’Associazione Orizzonti: 15 anni di impegno dal cuore di Trani fino all’Africa Associazioni L’Associazione Orizzonti: 15 anni di impegno dal cuore di Trani fino all’Africa Solidarietà senza sonfini: una missione che unisce
Solidarietà in azione tra Corato e Trani: associazioni e volontari uniti per sostenere le famiglie in difficoltà Associazioni Solidarietà in azione tra Corato e Trani: associazioni e volontari uniti per sostenere le famiglie in difficoltà Un aiuto concreto per i più bisognosi
Donare ha il diritto di precedenza, sabato la raccolta alimentare di Orizzonti Donare ha il diritto di precedenza, sabato la raccolta alimentare di Orizzonti Nei supermercati Dok, A&O e Famila di Trani sarà possibile regalare uno o più prodotti della propria spesa
26 opere di artisti locali in mostra a Trani per la prima edizione di "Arte Solidale" 26 opere di artisti locali in mostra a Trani per la prima edizione di "Arte Solidale" Una mostra con asta di raccolta fondi in cui le opere di artisti locali si trasformeranno in alimenti e beni di prima necessità per le famiglie bisognose del territorio
A Trani la prima edizione di "Arte solidale", artisti locali a sostegno della povertà A Trani la prima edizione di "Arte solidale", artisti locali a sostegno della povertà L'evento pensato dall’Associazione Orizzonti e “L’Ebanista” in programma dal 6 all’8 giugno nella Sala Ronchi della Biblioteca G. Bovio
Sabato 16 la raccolta alimentare promossa dall'associazione Orizzonti Associazioni Sabato 16 la raccolta alimentare promossa dall'associazione Orizzonti Una giornata all'insegna del dono per celebrare 16 anni di attività
Grande successo per "Omaggio a Napoli" nell'auditorium Mons.Pichierri Associazioni Grande successo per "Omaggio a Napoli" nell'auditorium Mons.Pichierri La musica e l'atmosfera partenopea nel segno dell'opera di volontariato dell'associazione Orizzonti
Omaggio a Napoli, l'associazione Orizzonti promuove una serata all'insegna della canzone partenopea Omaggio a Napoli, l'associazione Orizzonti promuove una serata all'insegna della canzone partenopea Con l’obiettivo di accendere i riflettori sull’opera di volontariato svolta da oltre 10 anni a Trani e nella Bat
Avviso AMIU S.p.A. Trani sulla accolta rifiuti a Ferragosto
8 agosto 2025 Avviso AMIU S.p.A. Trani sulla accolta rifiuti a Ferragosto
“Ottanta. Buon Compleanno Ivan”: l’omaggio di Filippo a Ivan Graziani
8 agosto 2025 “Ottanta. Buon Compleanno Ivan”: l’omaggio di Filippo a Ivan Graziani
Il Trani Classic Festival presenta il talento di Leonardo Colafelice e Cristina Di Lecce
8 agosto 2025 Il Trani Classic Festival presenta il talento di Leonardo Colafelice e Cristina Di Lecce
Fondazione S.E.C.A. – Polo Museale di Trani: aperture straordinarie della Pinacoteca Diocesana
8 agosto 2025 Fondazione S.E.C.A. – Polo Museale di Trani: aperture straordinarie della Pinacoteca Diocesana
Palazzo delle Arti Beltrani chiude per tre giorni in segno di lutto per la scomparsa del grande fotografo Gianni Berengo Gardin
8 agosto 2025 Palazzo delle Arti Beltrani chiude per tre giorni in segno di lutto per la scomparsa del grande fotografo Gianni Berengo Gardin
Rinnovato il protocollo d'intesa tra Uiepe e Comune di Trani
8 agosto 2025 Rinnovato il protocollo d'intesa tra Uiepe e Comune di Trani
29
La videosorveglianza della Città di Trani funziona: le prime salate sanzioni
7 agosto 2025 La videosorveglianza della Città di Trani funziona: le prime salate sanzioni
Tentata rapina a Bisceglie: imprenditore di Andria coinvolto in incidente sulla SS16/bis
7 agosto 2025 Tentata rapina a Bisceglie: imprenditore di Andria coinvolto in incidente sulla SS16/bis
Sfera Ebbasta sceglie l’eccellenza di Casa Sgarra: cena stellata a Trani per il trapper dei record
7 agosto 2025 Sfera Ebbasta sceglie l’eccellenza di Casa Sgarra: cena stellata a Trani per il trapper dei record
Polisportiva Trani, si riparte: preparazione al via il 18 agosto
7 agosto 2025 Polisportiva Trani, si riparte: preparazione al via il 18 agosto
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.