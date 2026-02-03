Ambulatorio Moscati
Ambulatorio Moscati
Solidarietà

Riparte PreveniAmo, visite specialistiche gratuite per i più fragili

Il progetto di Orizzonti nell'ambulatorio San Giuseppe Moscati

Trani - martedì 3 febbraio 2026 11.24
Riparte "PreveniAMO", il progetto di prevenzione e medicina di prossimità promosso dall'Associazione Orizzonti, da oltre 15 anni impegnata nel contrasto alla povertà alimentare e sanitaria nella provincia BAT. Un'iniziativa rivolta alle persone in condizione di vulnerabilità socioeconomica, con l'obiettivo di garantire accesso gratuito a visite mediche specialistiche e rafforzare la cultura della prevenzione.
Il progetto sarà nuovamente operativo presso l'Ambulatorio Medico Polispecialistico Solidale San Giuseppe Moscati di Trani, attivo dal 2019 nei locali della Parrocchia Spirito Santo. Le prestazioni sono riservate a persone fragili segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Trani, dalla Caritas Diocesana, dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Andria, nonché dai Medici di Medicina Generale per assistiti in condizioni di povertà assoluta e isolamento sociale, con la collaborazione dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Barletta-Andria-Trani.
«PreveniAMO nasce per creare un canale privilegiato di accesso alle cure per le persone in stato di vulnerabilità socioeconomica – sottolinea Angelo Guarriello, presidente dell'Associazione Orizzonti –. Offriamo una risposta sanitaria appropriata e tempestiva, dando concreta attuazione al modello di medicina di prossimità, non solo nella cura ma anche nell'educazione sanitaria e nella prevenzione, elementi fondamentali per ridurre le disuguaglianze».
Il progetto si inserisce in un contesto nazionale segnato da una crescente povertà sanitaria: oltre 427mila italiani hanno chiesto aiuto per curarsi, con un aumento a doppia cifra rispetto all'anno precedente, mentre circa 14 milioni di persone hanno rinunciato alle cure nell'ultimo anno, soprattutto a causa dei lunghi tempi di attesa e dei costi elevati. Un quadro che rende il contributo del terzo settore sempre più essenziale.
Negli ultimi mesi, incrociando le segnalazioni sociali con le criticità della prevenzione – in particolare in ambito oncologico – l'Ambulatorio San Giuseppe Moscati ha già erogato visite ginecologiche, ecografie mammarie e tiroidee, visite uro-andrologiche ed ecografie testicolari. Il calendario delle prestazioni proseguirà ampliandosi con visite pneumologiche, screening della pressione arteriosa, visite cardiologiche e ulteriori servizi, fino a coprire 15 specialità mediche.
Accanto alla ripartenza delle attività a Trani, Orizzonti annuncia anche un importante piano di sviluppo territoriale: sono infatti in fase di avvio tre nuove sedi dell'AMS San Giuseppe Moscati a Corato, a copertura del quadrilatero nord-barese, a Trinitapoli, per l'area ofantina, e a Brindisi, dove saranno attivati gli stessi programmi sanitari della sede madre.
Un passo ulteriore per portare la prevenzione là dove è più difficile arrivare, rafforzando una rete di sanità solidale a servizio delle comunità più fragili.
  • Associazione Orizzonti
Altri contenuti a tema
La scuola per tutti, conclusa con successo la missione in Tanzania di Orizzonti Trani Scuola e Lavoro La scuola per tutti, conclusa con successo la missione in Tanzania di Orizzonti Trani Scuola, salute e futuro al centro dell'impegno solidale
"Associazione Orizzonti", riconoscimento al Dott. Guarriello per l'Impegno Sociale Associazioni "Associazione Orizzonti", riconoscimento al Dott. Guarriello per l'Impegno Sociale Premiati ad Andria da "Amici per la Vita", insieme alla Croce Rossa Italiana
Un banco per la Tanzania: la missione della assoiazione Orizzonti di Trani Associazioni Un banco per la Tanzania: la missione della assoiazione Orizzonti di Trani Raccolta fondi per i banchi: ecco come aiutare la missione
"PreveniAMO": Orizzonti e Croce Rossa lanciano a Trani la giornata dedicata alla prevenzione maschile Sanità "PreveniAMO": Orizzonti e Croce Rossa lanciano a Trani la giornata dedicata alla prevenzione maschile L'8 novembre, visite e consulenze gratuite al Poliambulatorio “San Giuseppe Moscati” per promuovere la diagnosi precoce contro tumori e malattie cardiache
PreveniAMO: a Trani una giornata dedicata alla prevenzione maschile Attualità PreveniAMO: a Trani una giornata dedicata alla prevenzione maschile Orizzonti e Croce Rossa di Andria insieme per promuovere la salute e la consapevolezza
Ottobre Rosa a Trani: due sabati di prevenzione gratuita Sanità Ottobre Rosa a Trani: due sabati di prevenzione gratuita L'associazione Orizzonti promuove due giornate di controlli gratuiti il 18 e 25 ottobre.
“PreveniAMO”: la prevenzione sanitaria dell’Associazione Orizzonti a Trani Sanità “PreveniAMO”: la prevenzione sanitaria dell’Associazione Orizzonti a Trani Un’iniziativa dedicata alle persone più fragili della provincia Bat
Orizzonti for Africa: da Trani a Zanzibar per aiutare chi vive in povertà Orizzonti for Africa: da Trani a Zanzibar per aiutare chi vive in povertà Parte una missione umanitaria e una campagna di crowdfunding per sostenere le comunità dell’isola africana e dei villaggi circostanti
Ottica Casa Pinari lancia il contest per il suo terzo compleanno e fa squadra
3 febbraio 2026 Ottica Casa Pinari lancia il contest per il suo terzo compleanno e fa squadra
Rassegna teatrale al Polo Museale di Trani
3 febbraio 2026 Rassegna teatrale al Polo Museale di Trani
Imu, la Corte Tributaria dà ragione al Comune di Trani: legittimi gli accertamenti su Arca
3 febbraio 2026 Imu, la Corte Tributaria dà ragione al Comune di Trani: legittimi gli accertamenti su Arca
Legambiente, clean-up a Boccadoro: stop al degrado nel sito naturalistico
3 febbraio 2026 Legambiente, clean-up a Boccadoro: stop al degrado nel sito naturalistico
La Cattedrale di Trani si è illumina per la Vita Consacrata: un «Sì» che si rinnova tra profezia e servizio
3 febbraio 2026 La Cattedrale di Trani si è illumina per la Vita Consacrata: un «Sì» che si rinnova tra profezia e servizio
Rilascio della carta d'identità elettronica: le aperture straordinarie del mese di febbraio
3 febbraio 2026 Rilascio della carta d'identità elettronica: le aperture straordinarie del mese di febbraio
Paura nella notte a Trani: Smart in fiamme in via Calatafimi
3 febbraio 2026 Paura nella notte a Trani: Smart in fiamme in via Calatafimi
Leggere Lolita a Teheran ma anche a Trani
3 febbraio 2026 Leggere Lolita a Teheran ma anche a Trani
Lavinia Group Volley Trani: vittoria casalinga e gestione completa del roster contro Don Milani Volley ASD
3 febbraio 2026 Lavinia Group Volley Trani: vittoria casalinga e gestione completa del roster contro Don Milani Volley ASD
Polisportiva Trani, conti chiusi? Vittoria nello scontro diretto: Sammarco sconfitto 0-1
3 febbraio 2026 Polisportiva Trani, conti chiusi? Vittoria nello scontro diretto: Sammarco sconfitto 0-1
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.