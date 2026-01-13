Orizzonti
La scuola per tutti, conclusa con successo la missione in Tanzania di Orizzonti Trani

Scuola, salute e futuro al centro dell'impegno solidale

Trani - martedì 13 gennaio 2026 11.24
Si è conclusa con esiti concreti e profondamente significativi "La Scuola per Tutti", missione umanitaria dell'Associazione Orizzonti di Trani in Tanzania, un progetto che ha portato sostegno reale alle comunità locali più fragili, intervenendo su due diritti fondamentali: istruzione e salute.

La missione, inserita nel più ampio programma "Orizzonti for Africa", ha avuto come obiettivo principale quello di contrastare le condizioni di estrema povertà che rendono l'accesso alla scuola quasi impossibile per migliaia di bambini. In molti villaggi della Tanzania, infatti, la mancanza di banchi, materiali didattici e servizi essenziali costringe gli studenti a seguire le lezioni seduti a terra, favorendo l'abbandono scolastico e negando di fatto il diritto allo studio.
Grazie all'iniziativa "La scuola per tutti", l'Associazione Orizzonti è riuscita a consegnare i primi banchi scolastici in una scuola locale (contribuendo anche alla ristrutturazione), trasformando una promessa di solidarietà in un gesto tangibile. Un risultato reso possibile dalla generosità di cittadini, imprese e sostenitori, che hanno contribuito con donazioni destinate all'acquisto dei banchi e del materiale scolastico. Ogni banco rappresenta oggi non solo un arredo, ma una possibilità concreta di restare in classe, imparare e costruire un futuro diverso.

Accanto all'impegno educativo, la missione ha segnato un traguardo fondamentale anche sul fronte sanitario. L'Associazione Orizzonti ha infatti provveduto all'acquisto di un'incubatrice destinata alla Kendwa Maternity Clinic di Zanzibar, a supporto dei reparti di ginecologia, ostetricia e neonatologia, in collaborazione con la Rinaldo Gasparini Foundation. Un presidio essenziale che permetterà al personale sanitario locale di prendersi cura dei neonati più fragili nei loro primi, delicatissimi giorni di vita, offrendo loro un inizio più sicuro.
Sul campo, la missione è stata seguita dalla volontaria Federica, che per settimane ha garantito presenza, ascolto e supporto diretto, visitando scuole, asili, orfanotrofi e strutture sanitarie, e distribuendo materiali scolastici, indumenti, beni alimentari e dispositivi di prima necessità, acquistando parte delle forniture anche in loco per sostenere l'economia del territorio.

L'Associazione Orizzonti desidera ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno creduto nel progetto, contribuendo con donazioni e sostegno morale: ogni gesto ha avuto un impatto reale e duraturo, lasciando segni concreti nelle vite di tanti bambini e delle loro famiglie.

«Questa missione ci ha ricordato che la solidarietà, quando è condivisa, diventa forza capace di cambiare le cose – dichiara Angelo Guarriello, Presidente dell'Associazione Orizzonti –. I banchi consegnati, il materiale scolastico donato e l'incubatrice installata non sono semplici interventi, ma simboli di dignità, diritti e futuro. Ringrazio di cuore tutti i donatori e i volontari che hanno reso possibile questo percorso: insieme abbiamo dimostrato che anche da una comunità come la nostra può partire un aiuto concreto, capace di arrivare lontano e lasciare un segno profondo».

La missione si conclude, ma il cammino di Orizzonti continua, con lo sguardo rivolto a nuovi progetti e alla convinzione che istruzione e salute siano il primo, vero orizzonte di speranza per ogni bambino, ovunque nasca.
