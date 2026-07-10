don Tommaso Palmieri
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Religioni

Chiesa Santa Maria delle Grazie - Trani | Lunedì 13 luglio, Santa Messa nel XX anniversario di morte di don Tommaso Palmieri

La comunità si unirà nella preghiera alle ore 19:00 nel ricordo grato del suo primo pastore

Trani - venerdì 10 luglio 2026 11.14
Lunedì 13 luglio, alle ore 19, nella Parrocchia Santa Maria delle Grazie si celebrerà una Santa Messa in ricordo del compianto Mons. Tommaso Palmieri deceduto vent'anni fa. La comunità si unirà nella preghiera e nel ricordo grato del suo primo pastore. Don Tommaso, infatti, è stato il primo parroco di Santa Maria delle Grazie (a Trani conosciuta come Chiesa dei Cappuccini) dal 1986 al 2006.

Tanto è stato il bene profuso nel suo ministero vissuto in un quartiere, all'epoca, molto periferico e privo di tanti servizi, ai quali, con passione e zelo don Tommaso ha cercato di sopperire attraverso il suo ministero.
A lui si deve la costruzione della palazzina dell'oratorio, nuovamente benedettta due mesi fa dopo i lavori di ristrutturazione realizzati da don Vincenzo (attuale parroco), oltre ad aver accolto la comunità degli Scout Trani 2 e ad aver avviato i cammini di iniziazione cristiana con l'Azione Cattolica.

Il bene non si è limitato a raggiungere solo il quartiere e la comunità dei Cappuccini, ma ha raggiunto tutta la comunità diocesana con l'incarico di vicario episcopale per la città di Trani.
Preghiera e gratitudine per un pastore, buono, bello e bravo, ancora nel cuore di tutti! Don Vincenzo, Marcello e tutta la Comunità parrocchiale
  • Santa Maria delle Grazie (Cappuccini)
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