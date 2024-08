Pizzica e panzerotti per festeggiare la Madonna del Pozzo

Ogni anno, l'ultimo sabato di agosto, nella comunità parrocchiale della Madonna delle Grazie, si festeggia la Madonna del Pozzo.Quest'anno, oltre alle celebrazioni della novena vissuta alla presenza di tante Arciconfraternite, Confraternite e Associazioni mariane della città e della diocesi, la comunità parrocchiale e l'Associazione Santa Maria del Pozzo ha organizzato una serata di festa: un concerto di pizzica salentina a cura dei Tamburellisti di Torre paduli unitamente alla "Prima sagra del panzerotto".Un'iniziativa che nasce, spiega il parroco don Vincenzo Giannico, principalmente per due motivi: dare risalto e dignità ad una zona periferica della Città di Trani, spesso e volentieri, dimenticata da tutti, basta guardare lo stato di degrado nel quale versa (purtroppo) il parco di via delle Tufare inaugurato il 23 aprile 2022; e creare una manifestazione che possa aggregare e donare ai residenti (e non solo) una serata di festa, per fare ed essere comunità.La manifestazione si svolgerà mercoledì 28 agosto 2024 alle ore 20.30 all'interno della pinetina parrocchiale.