La Parrocchia Santa Maria delle Grazie accoglie l'antica immagine della Madonna del Pozzo

La comunità parrocchiale Santa Maria delle Grazie (dai tranesi conosciuta come Chiesa dei Cappuccini), insieme all'Associazione religiosa Santa Maria del Pozzo che ha sede presso la parrocchia, si appresta a vivere un momento straordinario di fede e di grazia: l'accoglienza dell'antica immagine della Madonna del Pozzo.Fino al 1956, infatti, l'associazione venerava un'antica immagine del 1831. Purtroppo, durante i festeggiamenti dell'agosto 1956, s'incendiò. Da allora, l'immagine fu conservata dalle suore della casa di riposo Vittorio Emanuele II e l'associazione provvide a realizzarne un'altra, di splendida manifattura, dagli scultori d'arte sacra Ferdinando Perathoner (Ortisei).Nel 2018, l'allora parroco e padre spirituale, don Gaetano Lops, diede inizio ai lavori di restauro dell'antica immagine per ridare valore ad un pezzo di storia dell'associazione e per ridare dignità ad una immagine che ha accolto e raccolto più di un secolo di preghiere, lacrime e suppliche.Nell'ottobre scorso, don Vincenzo Giannico, divenuto il nuovo parroco della parrocchia Santa Maria delle Grazie ha portato a termine i lavori di restauro facendo realizzare anche un nuovo abito, in quanto, con l'incendio ne rimase sprovvista.Sabato 27 aprile p. v., la Sacra effigie sarà riaccolta in parrocchia secondo il seguente programma: Ore 18.00 Santo Rosario - Ore 18.30 Accoglienza dell'immagine - Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica.Il tutto sarà vissuto all'aperto ma, ovviamente, in caso di condizioni meteo avverse, all'interno.