Mancata manutenzione alla De Amicis, Articolo97: «In cinque anni di attivismo mai ricevuta risposta»

«Avete letto dell'accorata pubblica lamentela della Dirigente Scolastica per i mancati urgenti interventi nei plessi scolastici De Amicis e Dell'Olio da parte del comune di Trani? Semplice dovere per la difesa dell'incolumità dei bimbi e del personale, nel pieno rispetto del suo ruolo.Da questo episodio abbiamo la conferma che le risposte da parte dell'amministrazione arrivano solo quando le, attraverso le testate giornalistiche, eventi o pubblicazioni sui social.Il problema è che le risposte non riguardano eventuali soluzioni da mettere in atto, magari con una bella "ciambata" di scuse per il ritardo degli interventi! Bensì le loro risposte raccontano, puntualmente, di strumentalizzazioni, di mancanza di diritto alla critica, di sciacalli, di "rotture di zebedei" procurate da eccessivi solleciti., senza essere mai richiamati, magari con la speranza che ci saremmo stancati. Ma tranquilli amministratori tutti, noi siamo ancora qui, potete anche non richiamarci, basta che le segnalazioni vengano accolte e vengano risolte.Poi potete farvi pure iper la vostra eterna fumosa campagna elettorale, ma almeno dimostrate di tenerci un po' alla città, ai cittadini. Accidenti, lavorate ed imparate ad accettare democraticamente le critiche ed i solleciti. Mal comune, mezzo gaudio si dice.Chiudiamo quindi con un piccolo elenco delle NON RISPOSTE da noi raccolte negli anni, per dimostrare alla Dirigente, ai genitori dei bimbi, al personale delle scuole e a tutti i cittadini che- ⁠2021 PEC nostra proposta di rifunzionalizzazione ex ospedale- 11/07/22⁠ PEC richiesta consiglio monotematico ex ospedale- 15/09/22 ⁠PEC sollecito richiesta consiglio monotematico ex ospedale- 16/12/22⁠ incontro con Vicesindaco Ferrante per segnalare pericoli in Villa Comunale- ⁠18/12/22 PEC richiesta di verifica dello stato di sicurezza Villa Comunale- 17/04/23⁠ presentazione petizione cartacea via Falcone SI CURA- 04/06/23 PEC sollecito interventi di sicurezza stradale in via Falcone- 28/07/23⁠ incontro con Assessore Di Lernia per interventi in via Falcone- 21/12/23 ⁠PEC per urgente ripristino della seconda entrata del Camposanto».