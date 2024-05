Il De Amicis vince il 2°posto a livello nazionale del Premio “Inventiamo una banconota”

La classi 4ªF e 4ªG del 1° Circolo Didattico "De Amicis" di Trani si sono aggiudicate il 2°posto a livello nazionale del Premio per la scuola "Inventiamo una Banconota", nel corso della cerimonia di premiazione dell'undicesima edizione del Premio, tenutasi venerdì 10 maggio 2024 a Roma.Il tema scelto per l'edizione del Premio di quest'anno, "Misurare la realtà", intendeva promuovere l'importanza del conoscere con esattezza e precisione: conto, dunque sono!Al Premio hanno partecipazione più di 1000 scuole, compresi 19 istituti scolastici italiani all'estero. La prima fase del Premio è stata per aggregati regionali: le giurie territoriali hanno esaminato i bozzetti presentati dalle scuole del loro territorio e hanno ammesso alla successiva fase di selezione un totale di 54 bozzetti di banconote (18 per livello scolastico). Ai 54 Istituti scolastici vincitori per premio regionale è stato riconosciuto un assegno di €2.000 da usare per lo sviluppo delle attività didattiche.Le classi 4F e 4G, dopo aver superato questa fase, sono passate alla selezione nazionale affidata a una Giuria di esperti del Servizio Banconote della Banca d'Italia, che ha esaminato le 54 banconote finaliste regionali e i 19 bozzetti delle scuole italiane all'estero e ha scelto le 9 classi finaliste.Superata anche questa selezione gli alunni del "De Amicis" si sono recati a Roma e il 9 maggio 2024 e hanno effettuato la loro performance per illustrare alla Giuria nazionale la Banconota da loro inventata.Il 10 maggio 2024 la Giuria nazionale, presieduta da Livio Tornetta, Capo Dipartimento Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio della Banca d'Italia, ha attribuito i premi alle tre classi finaliste per la scuola primaria.Le classi 4ªF e 4ªG hanno conseguito il 2°posto a livello nazionale in questa prestigiosa competizione e quindi hanno ricevuto un ulteriore premio pari a € 2.500, da impiegare per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche. Il Vice Direttore Generale della Banca d'Italia Paolo Angelini ha premiato le classi vincitrici durante la cerimonia conclusiva, tenutasi presso il Teatro Salone Margherita della Banca d'Italia.Gli alunni della 4ªF e 4ªG e le maestre Monica Lauro e Roberta Pignatelli hanno vissuto una magnifica esperienza a Roma, ospiti della Banca d'Italia, dimostrando ancora una volta un alto livello di competenza e di impegno. L'intera comunità scolastica del "De Amicis" si complimenta con tutti gli alunni e con le docenti.