Premiati due alunni del “De Amicis” di Trani alla finale provinciale dei Giochi Matematici del Mediterraneo

Venerdì 8 marzo, presso l'I.C. "D'Azeglio-De Nittis" di Barletta, si è svolta la finale provinciale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, XV edizione, alla quale sono stati ammessi parecchi alunni del "De Amicis" delle classi terze, quarte e quinte che avevano superato le precedenti selezioni.Alla finale provinciale si sono distinti due alunni, De Luca Giovanni Battista di 4B e Musicco Patrizia di 5C, che si sono aggiudicati rispettivamente il secondo e terzo posto, ricevendo in premio le medaglie ufficiali dei Giochi Matematici.I Giochi Matematici del Mediterraneo sono una competizione che mira a valorizzare le eccellenze in matematica della scuola italiana. Hanno ricevuto il patrocinio del Ministero dell'Istruzione e sono riservati a tutti gli allievi delle scuole primarie, secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado.I complimenti di tutta la comunità scolastica del 1°C.D. vanno ai nostri 2 campioncini e anche a tutti gli alunni delle terze quarte e quinte della primaria che hanno partecipato alle gare e che si sono messi in gioco divertendosi con la matematica!