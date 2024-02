Domani la presentazione di "Le emozioni", il libro scritto dai bambini del De Amicis

Venerdì 1 marzo 2024, nell'Aula Magna della scuola "De Amicis", alle ore 17.00, si terrà la presentazione ufficiale del libro "I bambini del De Amicis raccontano…LE EMOZIONI", scritto e illustrato dagli alunni delle classi quarte e quinte durante un progetto coordinato dai docenti.Tale progetto ha avuto la finalità di stimolare e far esprimere le capacità narrative e linguistiche dei nostri alunni di scuola primaria, concretizzando in edizione letteraria i loro scritti didattici.Le pagine del libro, attraverso poetici racconti di fantasia, hanno dato voce al profondo mondo emotivo interiore nel quale vivono i nostri bambini, che ogni adulto dovrebbe conoscere, accogliere e tutelare.La lettura dei racconti presenti nel libro ha destato molto entusiasmo e curiosità. Molti docenti intendono utilizzarlo per avviare lavori interdisciplinari o per arricchire la biblioteca della classe. Tale percorso formativo e didattico continuerà negli anni a venire, coinvolgendo anche sezioni di scuola dell'infanzia.Venerdì 1° marzo la D.S Paola Valeria Gasbarro, la prof.ssa Francesca Zitoli e il giornalista Nico Aurora leggeranno alcuni racconti presenti nel libro, consentendo agli ascoltatori un'esperienza immersiva nel mondo della fantasia e dell'affettività dei nostri bambini.Tutti gli alunni di quarta e quinta di scuola primaria verranno premiati con un attestato di partecipazione al progetto e i piccoli autori con un attestato di merito.Sono invitati a partecipare alla manifestazione i docenti, i genitori degli alunni, i rappresentanti delle altre classi, i componenti del Consiglio di Circolo.