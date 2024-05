Il De Amicis vince il Premio nazionale del CoReVe

Gli alunni del 1° Circolo Didattico "De Amicis" di Trani hanno ricevuto un nuovo riconoscimento di respiro nazionale dal CoReVe (Consorzio per il Recupero del Vetro).Gli studenti della classe 5°C, coordinati dai docenti Domenica Miolli e Michele Miglionico, hanno realizzato il progetto "Il Ciclo-Party" nell'ambito del concorso nazionale "Il circolo del vetro a.s.2023/2024" promosso dal CoReVe – Milano, ottenendo la menzione speciale nella categoria "Classi terze, quarte e quinte scuola primaria". Il Premio consiste nell'assegnazione alla scuola di in un buono del valore di 1.000 euro destinato all'acquisto di materiale didattico.Con la tecnica della stop motion, i bambini hanno messo in scena un cortometraggio che racconta la storia di un'amicizia tra due recipienti di vetro attraverso tutte le loro successive trasformazioni e forme, grazie alle possibilità offerte dal riciclo.La premiazione della 5°C avverrà durante la Demo Nite che si terrà il 16/05/2024 presso H-FARM Campus (nei pressi di Roncade, in provincia di Treviso).Già nel precedente anno scolastico tre classi della scuola avevano partecipato al concorso e portato a casa altrettanti riconoscimenti, dando agli alunni l'opportunità di presentare il proprio progetto e visitare il Campus, un luogo unico di condivisione e collaborazione per studenti, professionisti, imprenditori e appassionati di innovazione.L'intera comunità scolastica del "De Amicis" si complimenta con orgoglio sia con i suoi piccoli alunni, che ancora una volta affermano il loro valore e le competenze acquisite, sia con i docenti, che sempre dimostrano di saper stimolare proficuamente lo sviluppo intellettuale dei nostri ragazzi.