Interventi urgenti alla De Amicis, nessuna risposta da Comune e Ufficio Tecnico

«Interventi urgenti e improcrastinabili»: è quanto chiede il dirigente scolastico della scuola de Amicis al Comune di Trani attraverso una Pec inviata direttamente al sindaco Amedeo Bottaro.«Si chiede al Sindaco di Trani di disporre con immediatezza l'effettuazione delle seguenti manutenzioni, URGENTI e IMPROCRASTINABILI: ripristino funzionamento pompa della vasca posta sotto la palestra DeAmicis per raccolta acqua, che ha provocato un pozza di acqua verde stagnante e una insopportabile puzza di fogna che riempie l'ingresso, i corridoi e i 2 piani della scuola, riparazione porte di uscita di emergenza non funzionanti nel plesso DeAmicis, che in caso di emergenza metterebbero a rischio la salute/vita di alunni e personale, riparazione portone d'ingresso del De Amicis, che è a rischio crollo per fuoriuscita dei cardini dal muro, riparazione di pavimentazione, muretto e cancellata del plesso Dell'Olio, dichiarati interdetti per grave pericolo dal Vigili del Fuoco diverse settimane fa che hanno trasmesso al Comune un verbale di prescrizioni da realizzare, riparazione tubatura fognaria del bagno 1°piano De Amicis, che fa colare acqua di fogna nell'ingresso del bagno alunni del piano terra.Sono passate invano molte settimane e anche mesi dall'invio di queste richieste urgenti e dei relativi solleciti, nonché di alcune diffide ad adempiere.Il Comune di Trani ha protocollato le PEC ma NON ha effettuato gli interventi e NON ha fornito alcuna risposta. L'Ufficio Tecnico NON risponde al telefono. Gli addetti che fino a qualche mese fa rispondevano al telefono hanno smesso di farlo. Nella apposita piattaforma delle manutenzioni scolastiche attivata e gestita dal Comune di Trani ci sono ad oggi 54 richieste di manutenzioni del "De Amicis".Solo 3 sono state eseguite da settembre 2023 ad oggi. Si fa presente che questa scuola negli ultimi 9 anni ha speso circa 44.000€ di fondi statali per effettuare le piccole e grandi manutenzioni che il Comune NON ha fatto in questa scuola.Tanti genitori, il Dirigente e il personale ATA del De Amicis hanno lavorato volontariamente e gratuitamente per risolvere tanti piccoli e grandi problemi di manutenzione degli edifici scolastici.Purtroppo, la frase di risposta alle richieste di manutenzioni/riparazioni che in questi anni è stata data da addetti e dirigente Ufficio tecnico, assessori e Sindaco è sempre la stessa: "Abbiamo situazioni più gravi in altre scuole".Una frase che NON risolve i problemi e che sembra di derisione. Forse una scuola sempre collaborativa, attenta e pronta ad investire per garantire la sicurezza degli alunni ed il decoro degli edifici merita di essere DOPPIAMENTE penalizzata quando chiede manutenzioni che non può effettuare in autonomia?Alcune altre domande restano ancora prive di risposta: È legittimo che una comunità scolastica di quasi 1.000 alunni e 124 dipendenti viva condizioni di estrema difficoltà ed anche pericolo a causa dei mancati interventi di riparazione e di manutenzione che il Sindaco di Trani (responsabile generale della sicurezza) NON dispone di realizzare da mesi? È giusto e opportuno per il Sindaco della città lasciare in situazione di difficoltà e di precaria sicurezza il plesso De Amicis e il plesso Dell'Olio? Si resta in attesa di immediata realizzazione delle 5 manutenzioni urgenti sopraindicate.Si chiede di realizzare anche tutte le altre manutenzioni/riparazioni chieste dalla scuola in questi mesi. La presente PEC è inviata per conoscenza alla comunità del 1°C.D. "De Amicis" per una riflessione collettiva sulle possibili azioni da intraprendere insieme per la risoluzione delle problematiche evidenziate, al fine imprescindibile di realizzare la sicurezza dei bambini e dei lavoratori».