Enzo Matichecchia, dal teatro al cinema premiato ai Davide di Donatello: è il giudice in "Palazzina Laf"

Una piccola parte, ma preziosa, anche perché testimoniata nel trailer presentato nella serata della premiazione dei David di Donatello al momento della premiazione del film "di e con Michele Riondino.attore tranese di teatro e vicepresidente Consiglio Direttivo della Unione Italiana Libero Teatro della Puglia per il quadriennio 2023/2027, non è nuovo a piccole incursioni nel cinema - di recente aveva lavorato anche con Giulio Base - ma è bello sottolineare la partecipazione a un film prezioso - soprattutto per la Puglia - per la problematica che affronta e per il modo in cui è stata postata sul grande schermo. E prima di chiamare sul palco Micheleal suo esordio come regista, essere premiato come miglior attore protagonista, nel breve trailer del film nell'aula giudiziaria ecco comparire proprio lui, il "nostro" tranese Enzo Matichecchia, nel ruolo del magistrato. In una serata in cui il cinema italiano si è fatto protagonista e portatore di problemi sociali come quello del trattamento degli operai all'Ilva, dell'immigrazione ("Io capitano" di Garrone) e del patriarcato "C'è ancora domani" della Cortellesi), una punta di orgoglio per questa piccola ma importante presenza l' ha vissuta chi ha assistito allo spettacolo in televisione, quando ha riconosciuto anche solo per un attimo l'attore - e amico- tranese; ma, immaginiamo, anche una sorpresa per lo stesso Enzo di vedersi nei secondi del film scelti per mostrare l'interpretazione straordinaria di Riondino."Ai David di Donatello Michele Riondino premiato come miglior attore protagonista ( ma anche Elio Germano come attore non protagonista è Diodato per la miglior canzone, "La mia terra"). Nel trailer scelto mi si vede di scorcio nel ruolo del giudice. Potrò così dire che anche io c'ero ai David di Donatello. Piccole e importanti soddisfazioni , un grazie sincero al mio amico Dario Diana": così Enzo esprime la sua emozione sulla sua pagina Facebook, che condividiamo con gioia .