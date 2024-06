A Trani l'anteprima del South Italian Film Fest: il programma

Programma del Prefestival

ORE 19.00 – Cerimonia inaugurale Proiezione dei cortometraggi: Ballatoio n.5 - regia di Chiara De Angelis Nel Silenzio - regia di Rita Marinelli 48 gradi / 118 °F - regia di Andrea Di Iorio

– Cerimonia inaugurale ORE 21.00 – Proiezione del film La rentrée - regia di Franco Angeli Ospiti: Rita Marinelli, Franco Angeli e Livia Bonifazi Modera: Giulia Gadaleta

ORE 20.30 – Presentazione del libro Ancora di Sara Fiumefreddo

– Presentazione del libro Ancora di Sara Fiumefreddo Proiezione dei cortometraggi: Cinquantadue - regia di Andrea Bernardini e Sebastiano Casella A Kid's Story regia di Gabriele Galante Programma speciale Ca' Foscari Short Film Festival Un Bacio Di Troppo - regia di Vincenzo Lamagna

Ospiti: Sara Fiumefreddo, Sebastiano Casella, Dave Given, Gelsomina Prositto e Vincenzo Lamagna (Nano Film Festival)

Modera: Giulia Gadaleta

ORE 19.00 – Saluti istituzionali Proiezione dei cortometraggi: Il barbiere complottista - regia di Valerio Ferrara Acqua, il nostro futuro da proteggere - regia di Paolo Damiano Dolce Jazzo Inferno - regia di Cinzia Clemente e Gerry Ciccimarra Senza Parole e Guinea Pig regia di Antonello De Leo Ospiti: Antonello De Leo, Cinzia Clemente e Gerry Ciccimarra Modera: Giulia Gadaleta

Ilè lieto di annunciare ildella sua terza edizione, che si terrà dalpresso il Circolo Dino Risi di Trani (via Ciardi 27). Questo evento anticiperà l'atteso festival di cortometraggi internazionali, che si svolgerà dalSono entusiasti il fondatore e direttore artisticoe il co-organizzatore, il project manager: questo prefestival è una delle tante collaborazioni avviate con il Circolo Dino Risi di Trani. Si ringazianoL'ingresso a tutte le serate del prefestival è gratuito, offrendo al pubblico l'opportunità di vivere intensi momenti di cinema, dialoghi con gli autori e presentazioni di opere che spaziano in generi e stili diversi.Il prefestival sarà un'anteprima perfetta per il South Italy International Film Festival, che si terrà dal 19 al 21 luglio a Barletta, e rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di cinema e cultura.Per maggiori informazioni sul programma completo del festival e degli eventi correlati, seguiteci sui nostri canali social.