Nastro d'Argento 2025 per "Ciao Marcello" del regista tranese Fabrizio Corallo

Il Nastro d'Argento 2025 per il miglior documentario dell'anno è stato conferito a "Ciao, Marcello – Mastroianni l'antidivo", un'opera diretta da Fabrizio Corallo, che lunedì ha ricevuto il premio durante la cerimonia tenutasi al Cinema Barberini di Roma. L'ennesimo trionfo per il regista e sceneggiatore tranese che con la sua opera ha saputo raccontare con grande sensibilità e profondità l'icona del cinema italiano, Marcello Mastroianni.Il documentario, scritto insieme a Silvia Scola, omaggia uno degli attori più amati d'Italia, ripercorrendo la sua carriera e la sua vita attraverso testimonianze inedite e filmati d'archivio che offrono uno spunto raro e affettuoso per conoscere l'uomo dietro il mito. Mastroianni, simbolo di eleganza e di carisma, è raccontato attraverso la sua stessa voce, restituendo al pubblico la magia che ha reso le sue interpretazioni senza tempo.La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi membri dell'industria cinematografica e del giornalismo, con il Direttivo dei Giornalisti Cinematografici che ha sottolineato il valore del documentario. Il lavoro di Corallo è stato apprezzato per la capacità di attraversare la carriera di Mastroianni con una narrazione che ne risalta semplicità e naturalezza, qualità che sono state fondamentali per il suo carisma. Fabrizio Corallo, con questo premio, conferma il suo talento come regista e narratore, aggiungendo un altro capitolo importante alla sua carriera.