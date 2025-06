Al Circolo Dino Risi la presentazione del fumetto "Lama Loco" di Pino Creanza

Un viaggio visionario tra surreale, satira e filosofia: venerdì 20 giugno alle ore 19.30 il Circolo del Cinema Dino Risi di Trani ospita la presentazione di Lama Loco, l'ultimo lavoro dell'autore Pino Creanza, un fumetto sorprendente, dissacrante e profondamente originale.A dialogare con l'autore sarà Giuseppe del Curatolo, che guiderà il pubblico tra le pieghe di una narrazione che sfida le convenzioni, attraversando mondi onirici e realtà frammentate con leggerezza, ironia e uno sguardo acuto sulla condizione umana.Ad aprire e coordinare l'incontro sarà Iolanda Peluso, con un intervento di riflessione a cura di Vito Santoro.Lama Loco è molto più di un fumetto: è un viaggio iniziatico mascherato da parodia grottesca, popolato da personaggi monoculari e trioculari, in bilico tra sogno, realtà e allucinazione. Una storia che diverte, sorprende, ma soprattutto invita il lettore a guardare oltre le apparenze e ad accettare la complessità del vedere e del comprendere.Pino Creanza nasce ad Altamura nel 1958. Dopo la laurea in Ingegneria Elettronica nel 1985, inizia una brillante carriera tecnica tra sviluppo di sistemi a microcontrollore, automazione industriale e machine vision. Parallelamente alla sua attività di ingegnere, ha portato avanti una solida attività di scrittore creativo e autore di fumetti, pubblicando romanzi, graphic novel, reportage a fumetti e strisce umoristiche su libri e riviste prestigiose tra cui Frigidaire e XL di Repubblica.La presentazione di Lama Loco rappresenta un'occasione unica per conoscere da vicino un autore capace di muoversi con disinvoltura tra rigore tecnico e creatività narrativa, tra satira e filosofia, tra disegno e parola.L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.