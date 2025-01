Modelli catastali, risvolti tributari e prospettive di riforma: convegno dell'Ugci Trani

L'Unione Giuristi Cattolici Italiani – sezione di Trani "Renato Dell'Andro", con il patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili di Trani, ha organizzato il convegno dal titolo: "Modelli catastali, risvolti tributari e prospettive di riforma".L'evento, totalmente gratuito, si svolgerà venerdì 31 gennaio alle ore 16.00, a Trani, in Via G. Amorese, 4, presso la sede della Fondazione dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e consentirà l'acquisizione di tre crediti formativi per gli iscritti all'ODCEC.Vi prenderanno parte la dott.ssa Giuseppina Paracampo, Pres. UGCI sez. Trani e Consigliera Nazionale dell'Unione e il dott. comm. Alberto Muciaccia, Pres. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani.Son previste due relazioni. La prima affidata al prof. Salvatore Antonello Parente, Associato di Diritto Tributario del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa presso l'Università degli Studi "A. Moro" di Bari, il quale parlerà delle prospettive in ambito tributario del catasto declinato in senso ambientale rispetto alla rigenerazione urbana.La seconda relazione sarà affrontata dall'Avv. Antonio Damascelli, presidente emerito dell'Unione nazionale camere avvocati tributaristi e coordinatore della Commissione di diritto tributario, doganale e antiriciclaggio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, il quale tratterà l'attualissimo e scottante tema dell'autonomia differenziata nella Costituzione Italiana e nell'ordinamento positivo.Questo convegno per gli organizzatori vuole essere un momento di formazione per gli addetti ai lavori, ma aperto a quanti ne siano interessati per coglierne l'opportunità di approfondimento e di aggiornamento che offre, su temi che riguardano tutti i cittadini sia in modo diretto sia indiretto.