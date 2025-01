Gli scacchi tornano protagonisti a Trani con "Bubbles - Il Giardino degli Scacchi"

Trani si prepara a inaugurare il nuovo anno con un evento dedicato agli appassionati e curiosi del gioco degli scacchi. Domenica 5 gennaio, dalle 15:00 alle 19:00, il noto cocktail-bar Bubbles, situato in Piazza della Repubblica, ospiterà "Bubbles - Il Giardino degli Scacchi", un pomeriggio all'insegna della strategia, del divertimento e della scoperta.L'evento offrirà un torneo che vedrà sfidarsi giovani promesse provenienti da Trani, Corato, Terlizzi e altre città della zona. Accanto alla competizione, saranno organizzate attività aperte a tutti coloro che desiderano avvicinarsi per la prima volta a questo affascinante gioco.Fiore all'occhiello della giornata sarà una spettacolare scacchiera gigante, posizionata all'esterno del locale, pensata per coinvolgere i più piccoli con attività di giocomotricità e momenti di narrazione dedicati alle partite più celebri della storia degli scacchi.Ad arricchire l'evento, la partecipazione di esperti e istruttori del Circolo Scacchistico Gen. Giuseppe dell'Erba di Trani e di Open Scacchi Corato. Saranno a disposizione per offrire consigli, sfidare i partecipanti in partite amichevoli e condividere curiosità sul mondo degli scacchi."Bubbles - Il Giardino degli Scacchi" promette di essere un appuntamento imperdibile per appassionati e neofiti, un'occasione per celebrare l'intelligenza, la creatività e la convivialità che caratterizzano questo antico gioco.Per informazioni e iscrizioni al torneo, è possibile contattare Francesco Messina al numero +39 346 786 5517.