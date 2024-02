L'attrice tranese Irene Antonucci è nelle sale con "Runner", Action thriller di Nicola Barnaba

È da ieri nelle sale l'action Movie "", delquale ha annunciato l'uscita dalle sue pagine social l'attrice e regista tranese: una pellicola che si preannuncia avvincente, tra colpi di scena e tratti di Black humor. La regia del film è di, prodotto da Camaleo e distribuito da Pailon Pictures Italia . Il film è stato girato a Gasperina, in provincia di Catanzaro, con il sostegno della Calabria Film CommissionAttrice di Cinema, Televisione e Teatro, regista, influencer, imprenditrice con la passione dei social, la Antonucci si definisce "una personalità dinamica e propositiva, affascinata dalla sostanza, incuriosita dalla forma", e ha alle sue spalle una formazione che ha dimostrato un percorso proiettato a una crescita professionale e personale nella direzione del perseguimento del suo sogno.Irene infatti, dopo la Laurea in filosofia, eseguito gli studi con un Master in marketing e comunicazione moda e spettacolo, con l' Accademia in Recitazione, Doppiaggio e Drammaturgia comica.Volto di numerosi Film nel panorama del Cinema Italiano tra i quali: "Universitari", "Save the date", "Tutta un'altra vita", "Generazione Neet", "Dove sto domani", "Il grande gioco", "Rumore", "Senza nulla volere", e ora Runner .Regista e interprete di opere Cinematografiche e Teatrali tra i quali: "DisUniti", "2020 Fuori Moda", "Differenze Generazionali", e molte altre. Premiata al "Vincenzo Crocitti International", a Hollywood per il corto "2020 Moda", premio "Opera 2030" e nel 2022 riceve il "Premio Marateale" come promessa del Cinema.Il 2021 riceve il premio "Bogotà Web Fest", il quale farà da apripista al 2022 in cui si trasferisce in Colombia ove inizia il suo percorso cinematografico che la battezza ufficialmente come attrice internazionale.Nel 2022 prende parte ai Film: "Shit Happens", "Entre 2 aguas" e "Inventario" come protagonista, dimostrando di destreggiarsi come interprete internazionale in Italiano, Spagnolo e Inglese.Nello stesso anno viene proclamata al GuayaFest in Ecuador "Attrice rappresentante del Cinema Italiano in Latino America" al fianco di Ornella Muti e Franco Nero.