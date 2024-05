Sposarsi tra i libri: un matrimonio celebrato in Biblioteca a Trani

Abitano a Trani ma lui è di Trinitapoli, musicista, docente nel Conservatorio di Bari; lei è una ballerina e cantante lirica russa: un amore nella vita e nella musica, tanto che i due sposi hanno voluto pronunciare il loro sì in un'atmosfera vibrante di arte e cultura allo stato puro, con pareti di libri a farne da cassa di risonanza. Con una cerimonia intimissima, celebrata da una ufficiale del Comune, la preziosissima sala Beltrani della Biblioteca comunale ha fatto da testimone a queste nozze insieme alla sua direttrice e a una giovane bibliotecaria, entrambe liete e emozionate di coprire un tale ruolo . "In Biblioteca Comunale a Trani si studia, si danno libri in prestito e... ci si sposa!": così sulle pagine social della Biblioteca Bovio si è salutato questo evento assolutamente inusuale, e chissà non venga preso in considerazione da altri sposi che hanno la passione della lettura, magari con un libro come bomboniera e il lancio di un bouquet fatto di petali di poesia. La Biblioteca di Trani del resto vibra di una vita che, come scritto nel post, non è fatta solo di prestito di libri ma di occasioni di approfondimento, condivisione e esaltazione dell'arte, come sta avvenendo con la mostra dedicata al "Libro d' artista e di design" che sarà esposta fino al prossimo 9 maggio. Che dire, auguri agli sposi, auguri alla Biblioteca, auguri ai libri, fedeli compagni del passato e del nostro futuro, auguri all'arte!