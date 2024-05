Obesità infantile: se ne parlerà in Biblioteca con il dottor Carmone

L'Assessorato alle Culture, in collaborazione con l'Associazione AMMI e il Comitato Dante Alighieri, organizza l'incontro sul tema dal titolo UNO SGUARDO SULL'OBESITÀ INFANTILE il 24 maggio .Relaziona il dr. Francesco Paolo Carmone. Introduce la dr.ssa Raffaella Porreca Salerno, Presidente AMMI.Secondo l'organizzazione mondiale della Sanità (OMS), l'obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica nel mondo. È una vera e propria epidemia global che si sta diffondendo in molti paesi. L'obesità non è "una colpa, ma una malattia"; un aspetto preoccupante di questo problema è la diffusione dell'obesità in età infantile e adolescenziale con l'aggravante di malattie ad essa associate. L'obesità infanto-adolescenziale rappresenta un rischio concreto nella nostra società, pertanto la parola chiave deve essere "insegnare ed educare" e non "prescrivere", ed è fondamentale aiutare iI paziente ad acquisire capacità di autogestione e decisionale. Bisogna sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni sul tema dell'obesità e sui suoi pericolosi effetti, incoraggiare la prevenzione, lottare contro le discriminazioni e i pregiudizi