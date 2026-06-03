Onorificenze Festa della Repubblica | Al Castello Svevo di Barletta la cerimonia. Tre i concittadini tranesi insigniti

Si è svolto dalle 18:30 di martedì 2 giugno l'appuntamento per la Festa della Repubblica nel rivellino del Castello Svevo di Barletta. In tanti i presenti ad assistere alla celebrazioni per l'80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Il percorso verso il Castello, nel luogo di via Carlo V d'Asburgo, è stato onorato dalla presenza di mezzi delle Forze Armate, dei Corpi militari e ausiliari dello Stato e dei corpi armati e non dello Stato, in mostra per i cittadini.L'evento si è aperto con lo schieramento del picchetto d'onore dei rappresentanti delle forze e corpi del Ministero dell'interno, Esercito Italiano, Marina Militare. Presenti, inoltre, il Prefetto della BAT Flavia Anania, autorità istituzionali locali, gonfaloni della Provincia e dei Comuni e labari delle Associazioni combattentistiche e d'Arma. Il nuovo Prefetto Anania Prefetto ha salutato e ringraziato i presenti, le forze dell'ordine e le istituzioni: "Il nostro impegno è stato continuo in sinergia con le istituzioni, nell'interesse pubblico, a cui riservo i miei ringraziamenti". Nello specifico ha voluto dare importanza alla comunità barlettana che la accolta e al sindaco che ha concesso la manifestazione "…in una straordinaria cornice di fregio storico e simbolico…".In seguito sono state consegnate leconcesse dalai cittadini del territorio, premiati dal Prefetto e dal sindaco della loro città:(dirigente scolastico, di andria),(dirigente medico Asl Bat, di Trani),(security manager Eni, di Bisceglie),(ispettore polizia di Stato, di Canosa),(ispettore polizia di Stato, di Barletta),(carabiniere, di Barletta),(vicebrigadiere della guardia di finanza Bari, di Barletta),(direttore pronto soccorso di Barletta),(dipendente Asl Bat, di Barletta),(luogotenente aeronautica militare comando scuole Bari, di Barletta),(funzionario agrario, di Barletta),(pittrice barlettana),(colonnello comandante del 9° Reggimento Fanteria Bari, di Trani) ,Vice Comandante di Reparto presso la Casa Circondariale di Trani.),(comandante stazione carabinieri di Minervino Murge),(maresciallo aeronautica militare, di Canosa),i (assistente economico finanziario prefettura BAT, di Bisceglie)(assistente amministrativo ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, di Bisceglie). Consegnate inoltre due autorizzazioni a fregiarsi delle onorificenze dell'(biscegliese, funzionario del Tesoro),(barlettano, dentista).I festeggiamenti si sono conclusi con l'esecuzione dell'Orchestra di Fiati "Vito Giuseppe Millico", diretta dal Maestro Salvatore Campanale e accompagnata dall'esibizione del tenore Aldo Caputo che hanno portato alcuni pezzi dell'Opera Italiana ('la Sinfonia da Norma', 'l'intermezzo da cavalleria rusticana', 'E Lucevan le stelle', ultima parte di 'Guglielmo Tell') e un secondo blocco con leggendari brani internazionali. Dopo l'acclamazione del pubblico non potevano mancare il simbolo italiano 'O sole mio' e ovviamente 'L'Inno di Mameli'.