Angelo Guarriello chiude la campagna elettorale: venerdì il comizio finale

Venerdì, 5 giugno, alle 22 in piazza della Repubblica, si terrà il comizio conclusivo della campagna elettorale di Angelo Guarriello, candidato sindaco del centrodestra a Trani.L'evento rappresenterà il momento finale di un percorso politico e civico che ha attraversato incontri pubblici, confronti con i cittadini e dialoghi con associazioni e realtà produttive del territorio. Una campagna improntata all'ascolto e alla partecipazione, con l'obiettivo di delineare una visione condivisa per il futuro della città.Dal palco interverrà anche Andrea Ferri, consigliere regionale, rappresentante di Fratelli d'Italia, che porterà il suo contributo politico e istituzionale alla serata conclusiva.Nel suo intervento finale, Angelo Guarriello ripercorrerà i punti centrali del programma amministrativo, ribadendo le priorità per Trani: sanità, manutenzione urbana, scuole, welfare, mobilità, sviluppo turistico, politiche giovanili e valorizzazione degli spazi urbani.L'appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza, alle realtà sociali, alle associazioni e a tutti coloro che desiderano partecipare al momento conclusivo del percorso elettorale.Contenuto elettorale sponsorizzato