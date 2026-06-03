APD Judo Trani e Spartan Academy - Jesolo
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Grandissimo trionfo ai Campionati Italiani MMA di Jesolo per l’ APD Judo Trani e la Spartan Academy

Campioni Italiani Assoluti ed ottimi piazzamenti per diversi atleti: ecco chi sono i vincitori

Trani - mercoledì 3 giugno 2026 12.23
Grande soddisfazione per l'APD Judo Trani e per la Spartan Academy ASD, protagoniste ai Campionati Italiani Assoluti e di Categoria di MMA, disputati il 30 e 31 maggio presso il Palazzo del Turismo di Jesolo, massima competizione nazionale dedicata alle arti marziali miste. Gli atleti del team, guidati dai tecnici Ruggiero Fortunato, e Raffaele Lapenna, Nicola Loprieno e Leonardo Occhionorelli, hanno ottenuto risultati di assoluto prestigio, conquistando due titoli di Campione Italiano Assoluto e di categoria e numerosi piazzamenti sul podio.

A brillare sono stati innanzitutto Luciano Ruotolo, che ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Youth B (14-15 anni) - 67 kg, e Antonio Occhionorelli, vincitore nella categoria Youth B (14-15 anni) - 44 kg. Entrambi si sono laureati Campioni Italiani Assoluti e di categoria, confermando il valore del lavoro svolto in palestra e l'elevato livello tecnico raggiunto. Ottima prestazione anche per Flavio Albrizio, primo classificato nella categoria Youth A (16-17 anni) - 61,2 kg (135 lbs), cinture bianche, mentre Riky Porro ha conquistato una prestigiosa medaglia d'argento nella categoria Youth B - 52 kg, laureandosi Vice Campione Italiano Assoluto. Sul podio anche Sonia Mastropasqua, terza classificata nella categoria Youth A (16-17 anni) - 56,7 kg (125 lbs) Assoluto, e Riccardo Santovito, bronzo nella categoria Youth C (12-13 anni) - 57 kg Assoluto. Buon piazzamento infine per Samuele Prastina, che ha chiuso al quinto posto nella categoria Youth A (16-17 anni) - 65,8 kg Assoluto.

I risultati ottenuti a Jesolo rappresentano la conferma della bontà del progetto sportivo nato dalla collaborazione tra APD Judo Trani e Spartan Academy ASD, una sinergia che unisce competenze tecniche, esperienza e una visione condivisa della formazione sportiva. Un percorso costruito quotidianamente attraverso allenamenti, programmazione e attenzione alla crescita degli atleti, reso possibile dall'impegno dei tecnici e dalla passione dei ragazzi che scelgono di dedicarsi a questa disciplina.

La collaborazione tra le due realtà sportive si conferma un importante punto di riferimento per il territorio, offrendo ai giovani un ambiente sano e professionale in cui praticare le MMA, non solo come sport agonistico ma anche come strumento educativo fondato su valori quali disciplina, rispetto, autocontrollo e dedizione. I successi di Jesolo rappresentano dunque non solo una straordinaria affermazione sportiva, ma anche la dimostrazione concreta di come il lavoro di squadra, la competenza e la passione possano trasformarsi in risultati di eccellenza a livello nazionale.
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