Antonio Occhionorelli (APD Judo Trani) si qualifica di diritto ai Campionati Italiani Es. B A2 di Judo

Nella giornata di domenica 02/11/2025, al Pala Capurso di Gioia del Colle, si sono svolte le qualificazioni ai campionati Italiani Es. B A2 alle quali Antonio Occhionorelli ha partecipato solo come spettatore, perché già qualificato di diritto a seguito dei risultati ottenuti nel circuito del TROFEO ITALIA durante il quale, seguito dal suo Tecnico Nicola Loprieno, è riuscito a vantare ottime prestazioni, culminate con un'importantissima medaglia di Bronzo al TROFEO ITALIA a Pescara.Grande la soddisfazione da parte di tutti i tecnici dell'APD JUDO TRANI che, dopo il Titolo Italiano vinto da ANTONIO ad Ostia nella Lotta Libera qualche settimana fa, sono riusciti a centrare questo importante risultato con largo anticipo, facendo comunque mantenere sempre alto il livello di attenzione e allenamento, nonostante fossero consapevoli che Antonio non avrebbe preso parte a queste qualificazioni. Ora, però, si inizia a fare sul serio, e il 15 Novembre bisogna cercare di centrare l'obbiettivo degli A1, ove vi accederanno solo gli atleti che riusciranno a ottenere risultato negli A2.