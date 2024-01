La Judo Trani con otto atleti a Cesenatico per la settimana dello sport

Argento per Giulia Guidotti e bronzo per Domenico Occhionorelli

Una prima settimana di gennaio all'insegna dello sport e della condivisione, quella svoltasi a Cesenatico nel training camp presso il Villaggio Accademia, conclusosi con il trofeo "Pasi" al quale hanno partecipato 214 atleti complessivi tra lotta libera femminile, maschile e lotta greco romana, suddivisi tra U17 e Junior/Senior.Alla gara hanno preso parte anche atleti provenienti da sodalizi sportivi esteri come la Romania, l'Ungheria, la Gran Bretagna, la Francia, l'Estonia, la Svezia e la Croazia. La Judo Trani, con ben 8 atleti, si dichiara soddisfatta dell'impegno e dello spirito di fratellanza sportiva instaurato durante queste intense giornate di passione, abilità e competenza. Guidotti Giulia ha conquistato una medaglia d'argento, Domenico Occhionorelli ha conquistato medaglia di bronzo, Dibari Dorian 5° classificato, Francesco Di Leo 6° classificato.Gli altri atleti coinvolti: d'Antino Roberta, Merafina Carlo cl. 2012, Occhionorelli Antonio cl. 2012, Porcelli Emanuele cl. 2011, Occhionorelli Paolo cl. 2017. I tecnici Nicola Loprieno e Leonardo Occhionorelli ringraziano gli atleti e le famiglie di credere e supportare queste importanti iniziative. Sono momenti che regalano ricordi indelebili, formando ed educando a grandi valori di rispetto e febbricitante unione d'intenti. Perché si impara ad essere non solo atleti, ma nuove leve del domani. Gli appuntamenti per il 2024 sono tanti, e la Judo Trani sempre in corsa, sempre in "allenamento" per regalare passioni.