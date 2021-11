Ancora atleti di Trani alle finali nazionali di Judo Fijlkam

Domenica 31 Ottobre 2021, presso il Palasport G. Ventura di Lecce, si sono disputate le qualificazioni per i campionati italiani di Judo under 15, dove l' istruttore titolare della a.s.d. New Accademy Judo ha schierato due atleti, Gabriele Lovino + 81 kg ed Eligio Zagaria -42 kg, tutti e due piazzati al primo posto, diventando campioni regionali e staccando il biglietto per la finale presso il Pala Pallicone di Lido di Ostia il prossimo 13 novembre 2021. Gabriele Lovino ha disputato 3 incontri tutti vinti per ippon, mentre Eligio Zagaria si è qualificato di diritto.L'istruttore Gianni Loprieno conclude dicendo che è sempre più orgoglioso e fiero dei suoi atleti e l'impegno sarà sempre maggiore per i suoi ragazzi.Il prossimo appuntamento della società tranese sarà domenica 7 novembre, presso il Pala Martino di Bari per il Trofeo Regionale Judo Puglia 2021.