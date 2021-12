Il tranese Nicola Loprieno riceve il certificato internazionale di "Technical Course for Coache in Wrestling"

Il tranese Nicola Loprieno, tecnico della Judo Trani, è stato conferito del certificato Internazionale Technical Course For Coache in Wrestling a culmine di un corso svoltosi al centro olimpico di Ostia dal 12 al 18 dicembre. Si tratta dell'unico tranese abilitato a livello internazionale nel settore Lotta Olimpica. «Un sogno finalmente realizzato, per questo ringrazio vivamente i dirigenti della Federazione Lucio Caneva, Gianni Morsani, Salvatore Finizio. Un ringraziamento particolare al Comitato regionale Settore Lotte, al Vice Presidente M° Franco Quarto e al Presidente Regionale Saverio Patscot. Ora l'obbiettivo è dare risalto alla scuola Judo Trani iniziando con una gara nell'ambito del Campionato Italiano Assoluti, che si svolgerà il 22-23 gennaio al Centro Olimpico di Ostia.Inoltre, al culmine del corso, si è svolta la gara dei Campionato Italiano Assoluti di Judo dove l'atleta Trani Angelo Rutigliano si è classificato al 10 posto su 45 atleti appartenenti ai gruppi sportivi delle forze armate, Fiamme Oro, Fiamme Azzurre, Fiamme Gialle, Carabinieri. Ma non finisce qui: la scuola sarà presente a Cesenatico dal 26 al 30 dicembre allo stage di Lotta.