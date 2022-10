Judo, Eligio Zagaria si qualifica per le finali dei Campionati italiani under 15

Domenica scorsa, presso il Palacarbonara di Gioia del Colle, il Direttore Tecnico Giovanni Loprieno, con il suo atleta Eligio Zagaria, sono stati presenti per la qualificazione ai Campionati Italiani under 15 di judo, dove l'atleta si è piazzato secondo posto e si è qualificato per le finali che si svolgeranno al Palapellicone di Lido di Ostia il 5 e 6 novembre.L'insegnate Tecnico Giovanni Loprieno si ritiene ancora una volta soddisfatto dei risultati ottenuti e conclude dicendo che ora seguiranno giorni di allenamento inteso per Eligio e i suoi compagni di allenamento, per la preparazione delle finali, gara molto prestigiosa.