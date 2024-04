L'Asd New Accademy Judo è seconda classificata al trofeo Tiger

La scuola di Judo tranese, A.s.d. New Accademy Judo Trani è seconda classificata al Trofeo Tiger Judo 2024 CSEN. Il Direttore tecnico Giovanni Loprieno con i suoi preziosissimi collaboratori l'insegnante tecnico Francesco Tedeschi e Michele Lovino hanno schierato ben dieci piccoli grandi atleti classe bambini, fanciulli e ragazzi al trofeo Tiger di Judo presso il palazzetto dello sport di Francavilla Fontana. Tutti gli atleti sono saliti sul podio conquistando sei medaglie d'oro, tre medaglie d'argento e un bronzo che luccica come l'oro.Medaglia d'oro per Rocco Acquafredda, Mattia Nathan Giannico, Andrea Ragno, Savino Ricatti, Francesco Ricchiuti e Angela Fattinnazi, medaglia d'argento per Bryan Luciano Simone, Elena Ricchiuti e Gennaro Acquafredda e un ottima medaglia di bronzo per Luigi Di Tondo. Grazie a questi piccoli campioni la A.S.D. NEW ACCADEMY JUDO si piazza secondo posto in classifica società su 16 società partecipanti.Il Direttore Tecnico Giovanni Loprieno conclude dicendo che il loro lavoro svolto costantemente in palestra porta sempre grandi risultati ed è sempre più orgoglioso dei risultati raggiunti, e il cuore si riempie di gioia nel vedere i piccoli felici di salire sul podio e indossare la loro medaglia tanto meritata. Come sempre si ringrazia i genitori per la loro costante disponibilità.La A.S.D. NEW ACCADEMY JUDO TRANI sabato 13 sarà impegnata a Pescara con l'atleta Mattia Pignataro per il Trofeo Italia esordienti B valevole per i punti della ranking list nazionale FIJLKAM.