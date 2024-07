Gabriele Belardi vola sempre più in alto: migliore misura al mondo under 16 del 2024

Quell'abbraccio bellissimo tra Gabriele e il suo allenatore -"coach"- Lorenzo Giusto dopo l'atterraggio sul materasso del salto con l'asta, quante ore di allenamento, sacrifici speranze, sfide racchiude in sé: "...e si sale...new primato italiano per il Cadetto Gabriele Belardi mt. 4,72. Misura che scrive la storia del Salto con l'Asta...non solo italiana. Ad oggi migliore misura al Mondo del 2024 Under 16": così, pieno di orgoglio e di gioia, Giusto continua a raccontare i successi che il giovane atleta continua a inanellare. Ed è lo stesso Giusto a dare l'appuntamento alla prossima gara, alla prossima sfida che avverrà proprio a Trani vivono in piazza plebiscito il 7 settembre: "Ed ora testa al jumping in the square...7 settembre. Si torna a saltare in piazza a Trani in Piazza Plebiscito".Sarà un'occasione per tanti tre mesi che non hanno mai potuto applaudire e conoscere Gabriele di essere lì tutto intorno e fare il tifo per lui per questo piccolo grande campione che continua a far parlare di sé e che promette e già tributa grandi onori alla Città. Salto da record e salto di gioia, quello all'indietro che Gabriele ha saltato tra gli applausi del pubblico, la felicità è diffusa e il cuore che gli batteva forte. Forza Gabriele, sempre più in alto!