Lo sport è un mappamondo ha fatto tappa a Trani "La Corsa di Miguel"

14 foto La Corsa di Miguel 2025 - Stadio Nicola Lapi di Trani Tonino Lacalamita

Social Video 9 minuti La Corsa di Miguel, il reportage della tappa a Trani Tonino Lacalamita

Lo Sport è un Mappamondo è la parola d'ordine dellatargata 2025, una manifestazione presentata lo scorso ottobre a Roma dal suo ideatore, il giornalista sportivo Valerio Piccioni. L' iniziativa che ha fatto tappa a Trani, la penultima della BAT, si sviluppa su scala nazionale coinvolgendo nel progetto le scuole del territorio con l'obbiettivo di seminare e far radicare nei giovani i valori inossidabili dello sport attraverso la pratica. La manifestazione si concluderà a Roma il prossimo 21 marzo del 2025 presso lo Stadio dei Marmi, intitolato all'indimenticabile campione Pietro Mennea.« L'idea nasce La Corsa di Miguel nasce dal considerare lo sporto non come momento legato alla prestazione in sè, ai riscontri cronometrici, alle medaglie o premi, ma dal considerare una corsa come un evento di tutti per tutti con tutti e questa giornata qui allo stadio di Trani ne è la dimostrazione. La grande staffetta dei piccoli alunni delle scuole elementari ne è stata la dimostrazione, è stata entusiasmante e contagiosa anche per la presenza dei genitori. La Corsa di Miguel è prima di tutto una grande festa che fa memoria di Miguel Sanchez, desaparicito argentino, che amava la corsa per il gusto di correre ed amava la vita».«Assolutamente sì, queste giornate sono importanti perchè danno la possibilità ai nostri ragazzi di praticare lo sport ed avvicinarsi ai valori di cui lo stesso si fa portatore. Non vediamo l'ora di riavviare i lavori per il Polivalente con annessa pista di atletica in via Superga, ed intanto ci godiamo finalmente uno stadio ed un manto erboso degni di questo nome, una struttura riconsegnata alla comunità cittadina».« Certo che si - ha detto, Assessora allo Sport della Città di Trani - la Corsa di Miguel che ha fatto tappa a Trani ha avuto, nella formula di coinvolgimento delle scuola, l'intuizione vincente con la finalità di trasfondere e fare entrare nelle scuole il messaggio che allo sport, al di là dell'attività fisica, è posto proprio a tutela di tutti i valori fondamentali dell'uomo, soprattutto dell'uguaglianza, della libertà e quindi l'auspicio è proprio quello che tanti più giovani possano avvicinarsi allo sport e soprattutto avere una maggiore sensibilità e consapevolezza verso i valori importanti, quali proprio quelli dell'educazione e soprattutto del rispetto».: «Come non esserlo, Trani è la quarta tappa di un percorso che si concluderà a Bisceglie, da sempre il nostro obiettivo è quello di .far avvicinare i giovani, fin dall'età scolastica, alla pratica salutare dello sport. La Corsa di Miguel, ideata da Valerio Piccioni, è in questo solco e completa, ad esempio, na delle nostre iniziative di punta "Palestra Natura" che ha taglio sportivo e culturale avendo la finalità di coniugare sport e conoscenza del territorio. Oggi ho visto ragazzi talentuosi che spero possano continuare ad appassionarsi allo sport». Gli ha fatto econella duplice veste di fiduciario tranese dele di consigliere comunale della: «Noi crediamo molto in questo tipo di manifestazioni, ogni occasione è buona per la pratica dello sport che deve essere prima di tutti una passione da coltivare senza nessuna ansia da prestazione. Ho sempre creduto - ha detto - nell'importanza di avere strutture che queste passioni potessero sostenerle ed è per questo che non vediamo l'ora che sia consegnato alla comunità tranese il Polivalente di Via Superga con l'annessa pista di atletica. I lavori riprenderanno presto e personalmente confido che la prossima tappa della Corsa di Miguel possa avere come scenario questa nuova struttura».