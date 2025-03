Partono domani le competizioni sportive scolastiche del Liceo De Sanctis

Il Liceo De Sanctis di Trani è pronto per le competizioni sportive scolastiche che si terranno nei prossimi giorni, dando l'opportunità agli studenti di mettersi alla prova e dimostrare il loro spirito sportivo.Si comincia martedì 18 marzo alle 8:30, quando si terrà la partita di Volley Femminile per la categoria Allieve, presso il Palasport Tommaso Assi di Trani. Un'occasione per vedere le giovani atlete impegnate in un torneo che promette grandi emozioni.Il giorno successivo, venerdì 21 marzo, sempre presso il Palasport, sarà il turno del Basket 3x3, nella categoria Juniores Maschile, che coinvolgerà i ragazzi in un'appassionante sfida sportiva.Infine, martedì 25 marzo, il Liceo prenderà parte alla competizione di Volley Maschile per la categoria Juniores, che si svolgerà a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. I ragazzi della scuola si confronteranno in un altro entusiasmante incontro.L'iniziativa fa parte del programma delle "Competizioni Sportive Scolastiche", volute dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per promuovere l'attività sportiva nelle scuole.Gli studenti sono pronti a dare il massimo e a rappresentare la scuola con orgoglio in queste emozionanti sfide sportive!