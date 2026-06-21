Cronaca
Schianto nella notte a Trani, coinvolta un'auto rubata: occupanti in fuga
Due giovani soccorsi e trasportati in ospedale, indaga la Polizia di Stato
Trani - domenica 21 giugno 2026 9.53
Un violento impatto, poi la fuga nel buio degli occupanti di un'auto risultata rubata. È quanto accaduto nella tarda serata di ieri a Trani, dove una Daewoo Matiz e una Fiat 500 sono rimaste coinvolte in un incidente stradale all'incrocio tra via Gisotti e corso De Gasperi.
Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat 500, sulla quale viaggiavano due giovani, stava attraversando l'incrocio quando è stata colpita dalla Matiz, che procedeva lungo l'arteria cittadina. Lo scontro è stato particolarmente violento e ha provocato ingenti danni ai veicoli.
Nei momenti successivi all'incidente è emerso un elemento destinato a cambiare il quadro della vicenda: la Daewoo Matiz coinvolta risultava infatti oggetto di furto. Chi si trovava a bordo del mezzo, almeno quattro persone secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, avrebbe abbandonato l'auto subito dopo l'impatto, allontanandosi rapidamente a piedi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere presenti nell'area, che potrebbero fornire elementi utili per identificare i fuggitivi.
I due occupanti della Fiat 500 sono stati assistiti dal personale del 118 e trasferiti in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano particolari preoccupazioni.
Resta ora da chiarire chi fosse alla guida della Matiz e per quale motivo il veicolo rubato si trovasse in circolazione per le strade cittadine poco prima dello schianto.
Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat 500, sulla quale viaggiavano due giovani, stava attraversando l'incrocio quando è stata colpita dalla Matiz, che procedeva lungo l'arteria cittadina. Lo scontro è stato particolarmente violento e ha provocato ingenti danni ai veicoli.
Nei momenti successivi all'incidente è emerso un elemento destinato a cambiare il quadro della vicenda: la Daewoo Matiz coinvolta risultava infatti oggetto di furto. Chi si trovava a bordo del mezzo, almeno quattro persone secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, avrebbe abbandonato l'auto subito dopo l'impatto, allontanandosi rapidamente a piedi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere presenti nell'area, che potrebbero fornire elementi utili per identificare i fuggitivi.
I due occupanti della Fiat 500 sono stati assistiti dal personale del 118 e trasferiti in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano particolari preoccupazioni.
Resta ora da chiarire chi fosse alla guida della Matiz e per quale motivo il veicolo rubato si trovasse in circolazione per le strade cittadine poco prima dello schianto.