Schianto nella notte a Trani, coinvolta un'auto rubata: occupanti in fuga

Un violento impatto, poi la fuga nel buio degli occupanti di un'auto risultata rubata. È quanto accaduto nella tarda serata di ieri a Trani, dove una Daewoo Matiz e una Fiat 500 sono rimaste coinvolte in un incidente stradale all'incrocio tra via Gisotti e corso De Gasperi.Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat 500, sulla quale viaggiavano due giovani, stava attraversando l'incrocio quando è stata colpita dalla Matiz, che procedeva lungo l'arteria cittadina. Lo scontro è stato particolarmente violento e ha provocato ingenti danni ai veicoli.Nei momenti successivi all'incidente è emerso un elemento destinato a cambiare il quadro della vicenda: la Daewoo Matiz coinvolta risultava infatti oggetto di furto. Chi si trovava a bordo del mezzo, almeno quattro persone secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, avrebbe abbandonato l'auto subito dopo l'impatto, allontanandosi rapidamente a piedi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere presenti nell'area, che potrebbero fornire elementi utili per identificare i fuggitivi.I due occupanti della Fiat 500 sono stati assistiti dal personale del 118 e trasferiti in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano particolari preoccupazioni.Resta ora da chiarire chi fosse alla guida della Matiz e per quale motivo il veicolo rubato si trovasse in circolazione per le strade cittadine poco prima dello schianto.