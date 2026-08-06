Bambine sulla spiaggia
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Ambiente

Tre bambine ripuliscono la spiaggia di Trani: un piccolo gesto che dà una grande lezione agli adulti

Il gesto spontaneo di Adelaide, Claudia e Nicole diventa un esempio di educazione ambientale

Trani - giovedì 6 agosto 2026 9.52
Non hanno trascorso la mattinata soltanto tra bagni e giochi. Sulla spiaggia libera adiacente al lido Baia Nha, a Trani, tre bambine hanno deciso spontaneamente di dedicare parte del loro tempo a raccogliere i rifiuti abbandonati sull'arenile, offrendo un esempio di grande sensibilità e rispetto per l'ambiente.

Le protagoniste sono Adelaide, 8 anni, Claudia, 5 anni, e Nicole, 5 anni. Armate soltanto di buona volontà, hanno raccolto plastica, vetri e altri rifiuti lasciati sulla spiaggia da persone poco attente al decoro e alla tutela del mare. A raccontare l'episodio alla nostra redazione sono i familiari delle bambine, che sottolineano come il loro intento non sia quello di metterle sotto i riflettori, ma di condividere un messaggio positivo. L'obiettivo, spiegano, è quello di incoraggiare e coltivare questa sensibilità, avvicinandole in futuro al mondo del volontariato e alle associazioni che si occupano della salvaguardia dell'ambiente.

Il gesto delle tre piccole rappresenta un invito rivolto soprattutto agli adulti. Se bambini di appena cinque e otto anni hanno già compreso quanto sia importante non abbandonare rifiuti sulla spiaggia e prendersi cura della natura, allora dovrebbero essere proprio i più grandi a dare il buon esempio.

Un'azione semplice, ma dal forte valore educativo, che ricorda come la tutela del mare e dell'ambiente inizi dai comportamenti quotidiani e dai piccoli gesti di ciascuno. Un messaggio di civiltà che merita di essere condiviso, nella speranza che possa sensibilizzare sempre più persone al rispetto degli spazi comuni e del patrimonio naturale.
  • Rifiuti
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