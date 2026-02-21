Discarica
Discarica
Ambiente

Rifiuti, De Simone accusa: “In Puglia ciclo mai chiuso, discariche al collasso e ritardi sugli impianti”

L’ex assessore di Trani richiama i dati Ispra, denuncia le responsabilità regionali e chiede alla magistratura di riesaminare i dossier sulle discariche

Trani - sabato 21 febbraio 2026 7.56 Comunicato Stampa
La Puglia è tra le regioni con il più alto numero di ecoreati in Italia e continua a conferire in discarica circa mezzo milione di tonnellate di rifiuti l'anno. È la denuncia contenuta nel comunicato del prof. Giuseppe De Simone, ex assessore della Città di Trani, che punta il dito contro la mancata chiusura del ciclo dei rifiuti, i ritardi nella realizzazione degli impianti pubblici – compresi quelli finanziati dal Pnrr – e il ricorso alle discariche private, nonostante il Piano Regionale dei Rifiuti ne prevedesse la chiusura entro il 2025. De Simone auspica ora un'azione sinergica tra Prefettura, magistratura e autorità competenti per fare piena luce sulle responsabilità politiche e amministrative maturate negli ultimi venticinque anni.
  • Il testo della nota stampa

Mancata chiusura del ciclo dei rifiuti e problematiche discariche Il 10% circa degli ecoreati è commesso in Puglia, regione senza impianti di trattamento e valorizzazione, che riversa in discarica mezzo milione di tonnellate di rifiuti all' anno. La Puglia è al terzo posto sul piano nazionale dopo Campania e Sardegna. Le province di Bari, Foggia e Bat, sono anche le meno brillanti per risultati della raccolta differenziata, con alcune valide eccezioni. "Mafia degli affari" è stata definita in una relazione della Direzione distrettuale antimafia, presentata al Parlamento. Ne ha parlato il Procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, in audizione alla Camera, sollecitando attenzione sul traffico dei rifiuti.Ma l'altra faccia del problema è la mancata chiusura del ciclo dei rifiuti. I dati dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), evidenziano il costante aumento della produzione dei rifiuti e la contestuale drastica e progressiva riduzione della "capacità" degli impianti di destinazione che devono riceverli. E qui si inseriscono gli enormi ritardi con i quali in Puglia si è proceduto alla realizzazione di impianti pubblici di smaltimento, a partire da quelli di compostaggio finanziati con il Pnrr, mentre le discariche continuano a funzionare a pieno ritmo, nonostante il Piano Regionale dei rifiuti approvato alla fine del 2022 ne prevedesse la chiusura già nel 2025. E intanto si continua a spendere denaro pubblico per poter usare le discariche dei privati e per spedire fuori regione la frazione di rifiuti indifferenziati che non riusciamo a smaltire i Puglia. L'iniziativa della Prefettura BAT di istituire una "cabina di regia" sul problema fa ben sperare che si possa finalmente avviare un percorso che conduca in futuro alla sconfitta dell'ecomafia.Le responsabilità però sono da ricercare tra chi negli ultimi anni dal 2000 fino ad oggi dalle stanze del potere della Regione Puglia ha (mal)gestito la politica ambientale, decidendo di fare confluire nelle discariche i rifiuti finendo per sottoporle ad un dannoso e letale sovraccarico. È quello che è accaduto a Trani. Nessuno dei signori della Regione è stato coinvolto nelle indagini penali o amministrative e non sarebbe fuori luogo riesaminare gli eventi e fornire una revisione della narrazione fin qui fornita all' opinione pubblica.Si spera che la Magistratura di Trani e di Bari e le Autorità amministrative competenti possano sinergicamente dare risposte concrete, anche riaprendo qualche dossier.
tl@

  • Rifiuti
  • Ambiente
Altri contenuti a tema
Nucleo Guardia Ambientale: «Pronti a lavorare in sinergia con l'assessora Ciliento» Nucleo Guardia Ambientale: «Pronti a lavorare in sinergia con l'assessora Ciliento» Auguri di buon lavoro dall'associazione, che rilancia il ruolo centrale del volontariato nella lotta agli illeciti e nella tutela ambientale
1 Ambiente, la BAT laboratorio della svolta di Decaro. La sfida di Debora Ciliento: "Per Trani ci sono" Ambiente, la BAT laboratorio della svolta di Decaro. La sfida di Debora Ciliento: "Per Trani ci sono" Dalla forestazione alla lotta alle ecomafie: l’assessorato affidato alla tranese non è una semplice delega tecnica, ma il banco di prova per la credibilità della nuova Regione
Trani, degrado sottovia SS16bis, la ASL non fa sconti: «Anas bonifichi subito per tutelare la salute pubblica» Trani, degrado sottovia SS16bis, la ASL non fa sconti: «Anas bonifichi subito per tutelare la salute pubblica» La dott.ssa Patrizia Albrizio stoppa i rinvii burocratici: «Le trattative sulla concessione non giustificano l'abbandono». Amiu impossibilitata a intervenire senza autorizzazione
Si è insediata la Consulta comunale per le Pari Opportunità Enti locali Si è insediata la Consulta comunale per le Pari Opportunità Patrizia Cormio eletta presidente
"Amici del Mare", missione compiuta a Boccadoro: la spiaggia torna pulita "Amici del Mare", missione compiuta a Boccadoro: la spiaggia torna pulita Rimossi rifiuti di ogni genere grazie alla collaborazione di numerose associazioni, AMIU e cittadini
Allarme pneumatici a Boccadoro: gli "Amici del mare" chiamano alla pulizia Allarme pneumatici a Boccadoro: gli "Amici del mare" chiamano alla pulizia Intervento di cleanup organizzato per domenica 26 ottobre, con il patrocinio del Comune e il supporto di Amiu
Amianto a Trani: nessun rischio ambientale? Le associazioni contestano l’Arpa Puglia Amianto a Trani: nessun rischio ambientale? Le associazioni contestano l’Arpa Puglia Aea, Codacons e Oikos criticano la minimizzazione del rischio amianto dopo il crollo del capannone in via Papa Giovanni XXIII
Dopo la tromba d'aria: il Sindaco chiude via Papa Giovanni XXIII Attualità Dopo la tromba d'aria: il Sindaco chiude via Papa Giovanni XXIII Firmata l'ordinanza d'urgenza dopo il crollo del tetto di un capannone. La strada resterà interdetta al traffico a tempo indeterminato, in attesa delle analisi dell'ARPA e della successiva bonifica
Lions Club Ordinamenta Maris Trani e AVIS organizzano una donazione straordinaria di sangue
21 febbraio 2026 Lions Club Ordinamenta Maris Trani e AVIS organizzano una donazione straordinaria di sangue
Salute e benessere: una donazione del Rotary per il liceo “Vecchi” di Trani
20 febbraio 2026 Salute e benessere: una donazione del Rotary per il liceo “Vecchi” di Trani
San Marco-Trani, Moscelli: «Concentrazione e consapevolezza. Trasferta vietata? Un peccato»
20 febbraio 2026 San Marco-Trani, Moscelli: «Concentrazione e consapevolezza. Trasferta vietata? Un peccato»
Amministrative 2026, Fabrizio Ferrante: “Il PD deve guidare la coalizione. Io candidato? Deciderà il partito”
20 febbraio 2026 Amministrative 2026, Fabrizio Ferrante: “Il PD deve guidare la coalizione. Io candidato? Deciderà il partito”
Trani, nasce un nuovo asse civico: intesa tra "Per la Puglia " e "Trani Futura " di Antonio Befano
20 febbraio 2026 Trani, nasce un nuovo asse civico: intesa tra "Per la Puglia" e "Trani Futura" di Antonio Befano
PNRR, al via i tirocini per i percorsi di autonomia per persone con disabilità
20 febbraio 2026 PNRR, al via i tirocini per i percorsi di autonomia per persone con disabilità
Tragico incidente in via Barletta, muore il 39enne Salvatore Patruno
20 febbraio 2026 Tragico incidente in via Barletta, muore il 39enne Salvatore Patruno
"Artigiani di Riconciliazione ": prosegue la tre giorni sulla giustizia riparativa promossa dalla Diocesi di Trani
20 febbraio 2026 "Artigiani di Riconciliazione": prosegue la tre giorni sulla giustizia riparativa promossa dalla Diocesi di Trani
Trani, la funzione del Giudice di Pace è al limite: organici fermi e competenze in aumento
20 febbraio 2026 Trani, la funzione del Giudice di Pace è al limite: organici fermi e competenze in aumento
Ponte Lama, Tonia Spina (FDI) affonda il colpo: “Ritardi, disagi e silenzi. Ora in Commissione si dica la verità”
20 febbraio 2026 Ponte Lama, Tonia Spina (FDI) affonda il colpo: “Ritardi, disagi e silenzi. Ora in Commissione si dica la verità”
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.