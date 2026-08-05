Conferenza stampa Calici di San Lorenzo 2026. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Conferenza stampa Calici di San Lorenzo 2026. Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

Calici di San Lorenzo: presentata oggi l'iniziativa nella sala della Giunta Comunale

La manifestazione a tema enogastronomico è giunta alla sua nona edizione e si attesta come uno dei maggiori eventi dell'estate a Trani

Trani - mercoledì 5 agosto 2026 13.20
È stata presentata stamane, nella sala della Giunta Comunale, l'iniziativa "calici di San Lorenzo", giunta ormai alla sua nona edizione. Un'iniziativa che è cresciuta nel tempo, coinvolgendo sempre più aziende vinicole e olearie e che riesce a valorizzare appieno la tradizione culinaria pugliese. Alla conferenza con il presidente dell'associazione promotrice "Cibum di Vinum", Davide Laraia, erano presenti anche il sindaco Marco Galiano e gli assessori Alessandro Capone e Irene Cornacchia.

Al sindaco sono andati i ringraziamenti del presidente Davide Laraia, orgoglioso e soddisfatto della buona riuscita dell'iniziativa, nonostante le difficoltà incontrate durante il percorso, soprattutto riguardanti la logistica della manifestazione; le criticità sono state superate proprio grazie a un dialogo instaurato fin da subito con l'amministrazione. Laraia ha anche ringraziato tutte le associazioni e le aziende che hanno deciso di prendere parte a "Calici di San Lorenzo" 2026, l'iniziativa che premia non solo le eccellenze enogastronomiche pugliesi ma anche eccellenze sociali come le aziende solidali "AutnotAut" e "Il Giullare", punti di riferimento nel panorama del terzo settore.

Il sindaco Marco Galiano ha sottolineato l'importanza della manifestazione per attirare un turismo di qualità a Trani, Un'iniziativa che - unita a una pianificazione seria - darà la possibilità alla città di attirare non solo un numero di presenze maggiori ma anche di dare la possibilità ai turisti di godere delle varie attrattive che Trani può offrire, auspicando anche maggiore confronto e collaborazione con le città limitrofe, per rendere il turismo davvero il motore non solo di Trani ma dell'intera provincia.

Una novità sicuramente è il luogo in cui calici di San Lorenzo si terrà quest'anno: la villa comunale. Nata come una soluzione a un problema logistico, il sindaco sostiene che trasferire la manifestazione dal centro storico alla villa comunale è un primo passo per la valorizzazione di uno dei monumenti più iconici e distintivi della città.
6 fotoConferenza stampa Calici di San Lorenzo 2026
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